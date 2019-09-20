Будущее без барьеров: кызылординцы с ограниченными возможностями высказали пожелания главе региона

Кызылорда. 19 сентября. Kazakhstan Today - В Молодежном центре Кызылорды в рамках проекта "Будущее без границ" аким региона Куанышбек Искаков встретился с группой лиц с ограниченными возможностями и выслушал их пожелания и предложения, передает Kazakhstan Today.

Люди с особыми потребностями, а также представители общественных организаций, занимающихся вопросами реабилитации и адаптации инвалидов, высказали свои мнения и предложения по ряду вопросов. Были обсуждены вопросы процедуры присвоения инвалидности, назначения пособия по инвалидности, обеспечения бесплатными лекарствами, получения квоты на лечение в других регионах республики, предоставление льгот на проезд в общественном транспорте, сообщила пресс-служба главы региона.

Немаловажным для людей с ограниченными возможностями является адаптация объектов социальной и транспортной инфраструктуры, особенно создание для них безбарьерной среды в построенных новых зданиях и особенно жилых домах.

В области проживает около 30 тыс. людей с ограниченными возможностями. Для повышения качества их жизни с 2013 года в области утверждается специальная дорожная карта. За последние шесть лет в ее рамках на социальные выплаты инвалидам и членам их семей было выделено более 23 млрд тенге. В этом году на эти цели направлено 937 млн тенге, что в 1,7 раза больше, чем в прошлом году. По выполнению мер социальной реабилитации за последние годы область занимает одно из лидирующих мест в республике. В текущем году реабилитационные мероприятия в регионе выполнены на 80% и составляют в среднем 57% по стране, и этот показатель будет с каждым годом расти", - сказал аким.

Я хорошо знаю, что для людей с особыми потребностями существует большое количество преград. Все их невозможно решить за раз. Есть еще нерешенные вопросы, один из них - доступность социальных объектов. Инфраструктура города еще не полностью ориентирована на нужды людей с ограниченными возможностями. В рамках инициированного партией "Nur Otan" проекта "Будущее без барьеров" все эти вопросы поэтапно будут решаться", - пообещал Искаков.

Один из актуальных вопросов, обсужденных в ходе встречи, - услуги инватакси. В связи с тем, что с каждым годом растет число инвалидов-колясочников, пользующихся услугами инватакси, ощущается недостаточность выделяемых на эти цели средств. Глава региона дал соответствующие поручения руководителям соответствующих ведомств и, выразив благодарность пришедшим на встречу людям, отметил, что их предложения будут учтены при принятии Дорожной карты в рамках Национального плана до 2025 года по обеспечению прав людей с инвалидностью.

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