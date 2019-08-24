Из Текели в Кремниевую долину

Текели. 23 августа. Kazakhstan Today - Летний обучающий лагерь - Business Innovation Acceleration Camp открыл свои двери для активных и креативных казахстанских студентов в городе Текели Алматинской области, передает корреспондент Kazakhstan Today.

В рамках реализации государственного гранта НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" при содействии Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан Национальный офис Enactus Kazakhstan собрал около 150 студентов в лагере "Бастау", чтобы на протяжении недели проводить познавательные семинары-тренинги с представителями крупных компаний, лидерами бизнеса и выпускниками Enactus.

Как известно, Enactus является международной некоммерческой организацией в 39 странах мира, которая объединяет активных студентов, академических и деловых лидеров. Работа организации направлена на улучшения качества и уровня жизни нуждающихся людей, при этом используя предпринимательский подход.

Мероприятие проводится для того, чтобы прокачать бизнес-навыки молодежи, обучить финансовой грамотности, предпринимательству, проектному менеджменту и бизнес-инновациям. Все готовые проекты ребята представят 7-8 ноября в Алматы, где мы надеемся на привлечение большого количества инвесторов. Фестиваль-выставка инновационных идей станет площадкой для коллаборации молодежи и бизнес-наставников, а также для презентации новых идей и проектов", - рассказала президент Enactus Kazakhstan, Альбина Ержанова.

Отметим, Enactus - это поддержка талантливой молодежи, к тому же отличная первая ступень для начинающих предпринимателей. Ведь полученный здесь опыт позволяет в будущем стать лидером.

Стало известно, что студентов встретил аким города Текели Бахтияр Унербаев.

Как сказал великий казахский поэт Магжан Жумабаев, "Мен жастарга сенемін!" Я, благодаря таким молодым людям, как вы, верю в светлое будущее нашей страны", - отметил Бахтияр Унербаев.

Талантливые ребята рассказали градоначальнику о своих проектах. Бахтияр Унербаев, в свою очередь, заинтересовался новыми проектами и пообещал поддержать "молодые умы".

Молодежь всерьез обеспокоена вопросами безработицы и экологии.

Так, студенты из города Тараза, чтобы решить вопрос с топливом в селах, решили разработать автоматизированную установку по производству экологических топливных брикетов из угольной пыли, макулатуры и навоза.

Брикет не выделяет угарного газа, горит в несколько раз дольше угля, сгорает почти до остатка и гораздо дешевле как угля, так и дров. В результате жители сёл Жамбылской области, не имеющие доступа к природному газу, получили экологичное средство отопления, по эффективности сопоставимое с голубым топливом", - пояснила студентка Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати Диана Нарбаева.

Таким образом, студентов университетов и колледжей Казахстана ждет специальная программа, посвящённая обсуждению действующих проектов. Особое внимание будет уделяться подготовке молодежи к мировому кубку студенческого предпринимательства Enactus, который состоится 16-18 сентября в Кремниевой долине, США, где примут участие представители крупнейших международных компаний.

Напомним, проведение молодежного бизнес-лагеря состоялось при поддержке акимата.

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