Бывшего президента алматинского аэропорта подозревают в растрате

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Алматы. 26 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы завели дело против бывшего главы аэропорта, экс-депутата маслихата - Айбола Бекмухамбетова - его подозревают в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.

"Мера пресечения в отношении Айбола Бекмухамбетова, а именно домашний арест сроком на 2 месяца, изменена на залог. Суд определил сумму залога - это 3500 МРП или другое имущество, эквивалентное данной сумме. После фактического внесения залога, подозреваемый Айбол Бекмухамбетов подлежит освобождению из-под стражи. Досудебное производство ведется по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК (Растрата чужого вверенного имущества). Постановление является окончательным", - сообщил официальный представитель городского суда Алматы Абай Жарылкасын.

По информации телеканала "Астана", полномочия руководителя аэропорта Бекмухамбетов сложил с себя в июне прошлого года. Спустя два месяца он подал заявление об уходе с поста депутата городского маслихата. Тогда причиной назывался возможный переезд в другой город.

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