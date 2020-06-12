Бывшие президент Казакстан Гарыш Сапары и зампред Казкосмоса подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по Нур-Султану в ходе следствия по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта "Космическая система дистанционного зондирования Земли" (КС ДЗЗ) выявлены факты злоупотребления бывшими президентом АО "Казакстан Гарыш Сапары" (Общество) и заместителем председателя Национального космического агентства своими должностными полномочиями (Казкосмос), передает Kazakhstan Today.

Бывшее руководство общества подозревается в незаконном заключении 6 октября 2009 года контракта с французской компанией EADSAstrium на поставку двух спутников ДЗЗ стоимостью 260 млн евро без наличия финансово-экономического обоснования на указанную сумму. Вместе с тем еще один бывший президент общества, а в последующем вице-министр одного из министерств подозревается в необоснованном размещении временно свободных средств в сумме 1,6 млрд тенге в АО "Банк Астаны", которые в результате дефолта указанного банка возвращены не были", - сообщили в Антикоррупционной службе РК.





Службой с целью установления и закрепления фактических данных проведены обыски в жилых помещениях причастных должностных лиц и ответственных работников общества и Казкосмоса, в ходе которых изъяты имеющие значение для дела предметы и документы, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте.

Одновременно с этим проведен ряд следственных действий, в том числе допросы лиц, участвовавших в реализации проекта и принимавших стратегические решения.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", -добавили в ведомстве.

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