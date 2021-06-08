Бывший главный редактор Forbes.kz возглавила объединенную редакцию informburo.kz и программы "Информбюро"

АЛМАТЫ. 7 ИЮНЯ - Анастасия Новикова возглавила объединенную редакцию интернет-портала informburo.kz и программы "Информбюро" на 31 канале, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Бывший главный редактор сайта Forbes.kz Анастасия Новикова возглавила объединенную редакцию интернет-портала informburo.kz и программы "Информбюро" на 31 канале. Ранее редакцию возглавлял известный журналист Михаил Дорофеев, безвременно ушедший из жизни в январе 2021 года", - проинформировали в группе компании "Верный капитал".

В компании рассказали, что Анастасия Новикова обладает 24-летним опытом работы в СМИ Казахстана. Свой профессиональный путь в журналистике Новикова начала еще будучи студенткой первого курса Казахского государственного университета имени аль-Фараби. С 2016 года и по настоящее время Анастасия являлась главным редактором сайта Forbes.kz, исполнительным директором Forbes Uzbekistan.

В разные годы работала обозревателем (еженедельник "Эпоха"), шеф-редактором (информационно-аналитический сайт "Позиция.kz"), редактором мультимедийных проектов (информационно-аналитический портал "Республика", газета "Республика"). Была ведущей музыкальных и развлекательных программ на "Авторадио", работала корреспондентом, ведущим программы новостей на КТК и телеканале "Южная столица".

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