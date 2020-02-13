Бывший ректор алматинского вуза обвиняется в хищении бюджетных средств

Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - Бывшего ректора и бывшего главного бухгалтера Международного университета информационных технологий обвиняют в хищении 1,7 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Бывшему ректору Дамиру Шыныбекову и экс-главному бухгалтеру вуза Жанайым Спабековой предъявлены обвинения по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере", сообщает Первый канал "Евразия" .

Сумма ущерба, причиненного государственной казне, оценивается более чем в 1 млрд 700 млн тенге. По версии прокурора, на протяжении 5 лет ректор и бухгалтер, пользуясь преступной схемой, похищали бюджетные средства. Сторона обвинения утверждает, что деньги шли не на стипендии студентам, а на приобретение дорогой недвижимости и автомобилей.

Согласно разработанному преступному плану, роль Шыныбекова заключалась в подписании заведомо ложной информации о годовой потребности стипендиального фонда с завышенным количеством студентов, сокрытием фактов, неоприходования в полном объеме бюджетных денежных средств, выделенных Министерством образования и науки РК, в подписании фиктивных договоров", - рассказал государственный обвинитель Максат Даурбаев.

Вину бывший бухгалтер признала, однако экс-ректор Шыныбеков согласился с предъявленным обвинением частично. Он отметил, что не вступал в сговор со Спабековой и не участвовал в хищениях.

Отмечается, что должность ректора вуза Дамир Шыныбеков занимал с 2009 года.

Я не признаю себя виновным в том, что я знал и скрывал от бухгалтерского учета не оприходованные в полном объеме средства, которые поступали от Министерства образования и науки РК, и о том, что Спабекова скрывала это от бухучета, тоже не знал. В мои функции не входил контроль за деятельностью бухгалтерии. Я признаю свою вину лишь в том, что я подписывал документы, которые приносила мне главный бухгалтер, не читая их" - заявил подсудимый.

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