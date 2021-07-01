C 1 июля запускается унифицированная система поиска работы на территории ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - С 1 июля 2021 года в промышленную эксплуатацию будет запущена унифицированная система поиска работы на территории Евразийского экономического союза - "Работа без границ".

Работа без границ" - это поисковая система для получения доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий в информационных системах государств - членов ЕАЭС, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Для одновременного запуска общей интеграционной системы совместно с зарубежными коллегами были подготовлены основные информационные системы по поиску работы на территории государств-членов: армянская информсистема "Горц", информпортал госслужбы занятости Республики Беларусь, кыргызский портал "Занятость", информсистема "Работа в России", и, конечно, наш портал "Енбек", - рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

По информации ведомства, общая система позволит соискателям и работодателям со всего ЕАЭС искать себе место работы или сотрудников по вакансиям и резюме, собранным, верифицированным и опубликованным на национальных биржах труда.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства