C 25 февраля казахстанцы смогут снимать пенсионные накопления для лечения

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - С 25 февраля казахстанцы смогут подавать заявки на использование пенсионных накоплений на лечение. Об этом на брифинге в РСК рассказала председатель правления "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова, передает Kazakhstan Today.

Ляззат Ибрагимова сообщила, что сегодня будут официально опубликованы и введены в действие правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение.

Наш портал заработает 25 февраля 2021 года, три рабочих дня нам нужно на внесение последних новшеств", - сказала спикер, отметив, что некоторые виды заболеваний, которые включены были изначально, на последнем моменте обсуждений были исключены.

Так, по ее словам, из списка была исключена процедура ЭКО. Она объяснила, что с 2021 года в Казахстане стартовала программа "Ансаган саби". Ежегодно на процедуру ЭКО выделялось порядка 1 тыс. квот в рамках ОСМС. А с 2021 года количество квот увеличилось в 7 раз.

В свою очередь, директор департамента организации медицинской помощи Гульнар Сарсенбаева разъяснила механизм снятия пенсионных накоплений для лечения.

Так, по ее словам, для начала нужно выяснить доступную сумму выплаты у ЕНПФ. Если порог достаточности позволяет использовать деньги на лечение, то гражданину необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту своего прикрепления и получить заключение врачебной комиссии о направлении на лечение за счёт ЕПВ.

Не позднее 5 рабочих дней комиссия должна вынести решение о направлении заявителя на лечение либо отказе в случае отсутствия медпоказаний. Заключение выдаётся в течение 2 рабочих дней с даты проведения заседания врачебной комиссии.

В перечень включены дорогостоящие услуги, такие как лечение орфанных (редких) заболеваний по перечню, определяемому уполномоченным органом в области здравоохранения, включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения. Так как не все технологии в Казахстане имеются. Стоматологические услуги: протезирование зубов, имплантация, реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врождённых пороков, также после проведённой мастэктомии - сюда входят проведение операций, связанных с травмами, послеоперационными рубцами, онкологическими операциями, к примеру, если удалили женщине грудь после рака. Радионуклидная и радиойодтерапия, радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож), протонная терапия, то есть, те услуги, которые у нас не применяются и граждане могут получить их за рубежом, также офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения", - проинформировала спикер, отметив, что перечень может меняться с учётом потребности населения.

В случае положительного заключения медицинской комиссии, заявителю необходимо выбрать медицинскую организацию и заключить договор. Затем, с помощью ЭЦП авторизироваться на интернет-ресурсе уполномоченного оператора, открыть свой личный кабинет, где заполнить электронное заявление на единовременную пенсионную выплату с указанием суммы, цели использования, прикрепить сканированные копии заключения врачебной комиссии, договор с медицинской организацией об оказании лечения и удостоверить своей ЭЦП.





Сведения о зарегистрированном у уполномоченного оператора заявлении на выплату, подписанном ЭЦП заявителя поступают в ЕНПФ в рамках электронного уведомления. ЕНПФ в течение 5 рабочих дней с даты получения электронного уведомления от уполномоченного оператора перечисляет сумму единовременной пенсионной выплаты на специальный счет заявителя, открытый у уполномоченного оператора.

Уполномоченный оператор проверяет предоставленные получателем документы по целевому назначению единовременных пенсионных выплат и в случае их соответствия в течение 5 рабочих дней с даты их получения перечисляет средства по целевому назначению выбранной заявителем медицинской организации.

Также хочу отметить, что можно использовать на лечение единовременные пенсионные выплаты супруга (супруги), близких родственников. В таких случаях, стороны заключают в личном кабинете соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат, которое удостоверяется их ЭЦП с приложением документов, подтверждающие родственные отношения", - отметил Г. Сарсенбаева.

Стоит отметить, что заявитель может использовать единовременные пенсионные выплаты неограниченное число раз в пределах своих пенсионных накоплений, определенных законом, без ограничения видов медицинских услуг, предусмотренных перечнем данных правил.

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