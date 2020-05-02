Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - Через телеграмм-бот можно проверить наличие разрешения на передвижение в карантинной зоне, передает Kazakhstan Today.

Чтобы снизить нагрузку на call-центры штабов по ЧП, мы запустили телеграм-бот @check_whitelist_quarantine_bot, в котором можно проверить, есть ли номер вашего авто и ИИН в списке разрешённых к передвижению", - сообщила заместитель акима Нур-Султана Малика Бектурова в Telegram.

Сегодня во многих городах страны продолжают действовать меры, принятые для борьбы с пандемией. Вместе с тем увеличивается список предприятий, имеющих разрешение на работу. Государственные номерные знаки разрешенного транспорта и ИИН должны быть внесены в базу, которой пользуются сотрудники полиции на планшетах.

Для того чтобы проверить наличие разрешения на передвижение, необходимо, чтобы ваш работодатель подал вас в списки оперативного штаба, а ИИН заявителя и номер машины в заявке совпадали. С одного телеграм-аккаунта можно подать запрос не более 5 раз в сутки", - пояснила Бектурова.

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