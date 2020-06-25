Через центры занятости населения Алматы трудоустроено более 22 тыс. человек

Алматы. 24 июня. Kazakhstan Today - С начала года трудоустроено более 22 тыс. человек через Центры занятости населения Алматы, сообщили в городском акимате, передает Kazakhstan Today.

В ходе онлайн-брифинга о мерах поддержки населения и о содействии занятости рассказали заместитель руководителя Управления социального благосостояния Алматы Данияр Алкебайулы и директор Центра занятости населения города Диляра Иманкулова.

Д. Алкебайулы напомнил, что для удобства жителей Наурызбайского, Ауэзовского, Алатауского и Турксибского районов, специалисты Центра занятости осуществляют прием населения с 09.00 до 18.00 по адресам:

для жителей Наурызбайского района: в здании аппарата акима Наурызбайского района, по адресу: микрорайон Шугыла, дом 347, 2-й этаж, кабинет 212;

для жителей Ауэзовского района: в здании аппарата акима Ауэзовского района, по адресу: проспект Алтынсарина, 23, 1-й этаж, кабинет 103;

для жителей Алатауского района: в здании "Алматы Арена" по адресу микрорайон Нуркент, блок 24 Qolday;

для жителей Турксибского района: в здании ЦОНа по адресу Рихарда Зорге, дом 9, 2-й этаж.

Жители Бостандыкского и Медеуского районов могут обратиться в Центры занятости, которые находятся в соответствующих зданиях акимата районов.

Напомним, главная цель работы центров занятости - оказание трудового посредничества гражданам и работодателям, реализация активных мер содействия занятости, организация социальной защиты от безработицы.

Центр занятости населения осуществляет трудоустройство желающих на следующие рабочие места: социальные рабочие места, общественные работы и молодежная практика.

Среди них работа на социальных рабочих местах носит временный характер, рабочие места не могут создаваться на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда. Общественные работы организуются центрами занятости населения для обеспечения безработных временной занятостью и не требуют предварительной профессиональной подготовки работника. Молодежная практика организуется для выпускников организаций образования с целью получения первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности).

Д. Иманкулова добавила, что процедура обращения в Центры занятости населения была упрощена также для удобства горожан. Любой желающий получить консультацию или содействие в поиске работе, имеющий постоянную прописку в Алматы или временную регистрацию до 1 года, может обратиться в Центр занятости, предоставив следующие документы: заявление; документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий трудовую деятельность (при наличии); документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки (при наличии).

В связи с упрощением процедуры, направление на постоянную или временную работу теперь выдается обратившимся на второй день. В случае отсутствия подходящей вакансии, лицо может быть зарегистрировано в качестве безработного.

Центры занятости населения оказывают содействие в трудоустройстве на существующие в базе данных центров занятости населения вакантные рабочие мест, на рабочие места, заявленные работодателями самостоятельно на интернет-портал "Работа" (enbek.kz) и на временные рабочие места, включающие в себя социальные рабочие места, общественные работы и молодежную практику.

Профессиональный отбор кандидатов на вакансии осуществляется центрами занятости населения с учетом профессии соискателя/безработного лица, уровня его квалификации, опыта и навыков работы, уровня желаемой заработной платы, режима рабочего времени, а также в соответствии с другими требованиями, установленными работодателями.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства