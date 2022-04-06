Черви в питьевой воде: в СЭС Алматинской области прокомментировали ситуацию

ТАЛДЫКОРГАН. 5 АПРЕЛЯ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области прокомментировали публикации в СМИ о том, что жители региона жалуются на червей в питьевой воде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации ведомства, в настоящее время источником питьевой воды является малая река, из которого вода поступает в два резервуара-водоотстойника и подается в разводящие сети как техническая вода, из-за таяния ледников вода в речке мутная.
С целью контроля качества воды для питья были отобраны по две пробы воды на микробиологические и санитарно-просветительные, химические показатели. Управлением санитарно-эпидемиологического контроля Карасайского района дано постановление о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий местному исполнительному органу и направлена информация в районный акимат", - сообщили в департаменте.
На данный момент местным исполнительным органом для обеспечения населения питьевой водой организовывается подвоз воды из близлежащего населенного пункта Райымбек, где источником воды является подземный канал.
Данный вопрос находится на контроле департамента, лабораторные результаты исследования образцов питьевой воды и принятые меры будут сообщены дополнительно", - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.