Черви в питьевой воде: в СЭС Алматинской области прокомментировали ситуацию

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием поля высокого давления, с которым сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь на западе, севере, в центре, на юге и в горных районах с прохождением фронтальных разделов ожидается дождь. По республике ожидаются усиление ветра, на севере, западе туман, на юго-западе пыльная буря, на юге, в горных районах - гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза, ночью и утром в горных районах порывы ветра 15-20 метров в секунду.

На севере, юго-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря, на западе, севере, юго-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-востоке Костанайской области ожидается туман, днем на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области ожидаются на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на юге области - туман.

В Северо-Казахстанской области ожидаются на западе, севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на юге области - туман.

Днем на юге и востоке в Атырауской области, на западе в Западно-Казахстанская области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Кызылординской области на востоке - гроза, в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, в центре Актюбинской области ожидается туман.

Днем на севере Карагандинской области, на западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане ожидается переменная облачность, +7+9 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.

В Алматы - переменная облачность, +26+28 градусов, скорость ветра - 0-5 метров в секунду.