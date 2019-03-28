Четверо алматинцев заразились лихорадкой Денге во время отпуска в Таиланде

Алматы. 27 марта. Kazakhstan Today - Четверо алматинцев с начала года заразились лихорадкой Денге во время отпуска в Таиланде, передает Kazakhstan Today.

В городе Алматы зарегистрированы завозные случаи лихорадки Денге: в 2018 году - 2 случая, за 3 месяца 2019 года - 4 случая. Все заболевшие были заражены во время нахождения в Таиланде с туристической целью. Причиной заболевания послужило пренебрежение мерами безопасности от укуса комаров", - сообщили в департаменте охраны общественного здоровья города.

В ведомстве напомнили, что геморрагические лихорадки (в том числе лихорадка Денге) - острые вирусные заболевания, для которых характеры озноб, боли в суставах, выраженный болезненный синдром, высыпания, увеличение лимфатических узлов. Болезнь может осложняться тромбогеморрагическим синдромом.

Источником инфекции являются больные люди, обезьяны, летучие мыши; переносчиками вируса - комары рода Aedes aegypti, через укусы которых происходит заражение.

Геморрагические лихорадки (в том числе лихорадка Денге) распространены в странах с теплым климатом - на Юге и Юго-Востоке Азии, Океании, Африке, Америке и в странах Карибского бассейна.

При нахождении в эндемичных по геморрагическим лихорадкам странах рекомендуется пользоваться средствами от защиты комаров. При проявлениях симптомов болезни необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

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