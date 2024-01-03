Четыре дополнительных поезда запустили в Астану из-за непогоды

В стране из-за непогоды могут ввести ограничения для автотранспорта

Фото: КТЖ

Рассказать друзьям

Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Пассажирские перевозки" на 2 января назначает 4 дополнительных пригородных поезда для перевозки граждан по направлениям Кокшетау, Курорт Боровое, Атбасар, Павлодар, в связи с возможным введением ограничений движения автотранспорта из-за непогоды.





По данным нацперевозчика, 2 января текущего года дополнительно назначены следующие пригородные поезда:





в Атбасар из Астаны отправляется в 8.38 электропоезд №6803/6804. Для пассажиров будет предоставлено 274 посадочных места. В обратном направлении поезд отправится в тот же день из Атбасара в 14.40.

в Кокшетау из Астаны отправится в 17.00 электропоезд №6805/6806 Астана - Боровое - Кокшетау (376 посадочных мест). В обратном направлении поезд отправится из Кокшетау в 22.35.

в Астану из Павлодара отправится в 11.57 электропоезд №7509 (376 посадочных мест). Электропоезд прибудет в Астану в 14.49.

до станции Курорт Боровое продлят движение электропоезда №7553/7556 Караганда - Астана (наименование №6811/6812 "Астана -Курорт Боровое"). Он отправится из Астаны в 10.10. Для пассажиров будет предоставлено 276 посадочных мест. В обратном направлении поезд отправится из Борового в 14.48.





Продажа билетов на дополнительные пригородные поезда открылась вечером 1 января.





В целом к новогодним праздникам - с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года - за счет назначения нацперевозчиком дополнительных поездов и прицепных вагонов организовано 20 тыс. дополнительных мест. Всего за последние 2 дня дня дополнительно было перевезено более 4 тысяч пассажиров", - сказано в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".





Учитывая возможное резкое увеличение пассажиропотока на вокзалах и поездах, АО "Пассажирские перевозки" рекомендует гражданам планировать свои поездки с учетом погодных условий и просит отнестись с пониманием к принимаемым мерам, направленным на обеспечение безопасности пассажиров.





Билеты можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах.





Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру "1433", Телеграмм бот "KTZH_PP_BOT", а также на официальном инстаграм-аккаунте АО "Пассажирские перевозки" @jolaushylar_tasymaly.





Дополнено 02.01.2024, 12.30





По данным "КазАвтоЖол" в четырех областях РК введено ограничение движения транспорта на семи участках автодорог республиканского значения.





В Акмолинской области закрыт участок на трассе Екатеринбург - Алматы от участка ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области.





В Жетысуской области закрыт участок трассы Ушарал - Достык от станции Коктума до станции Достык.





В Карагандинской области закрыты три участка на трассе Екатеринбург - Алматы: от села Новостройка до поселка Аксу-Аюлы, от Пришахтинска до села Новостройка, от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау. Также закрыт участок трассы Кызылорда - Павлодар от границы Улытауской области до поселка Топар.





В Улытауской области закрыт участок трассы Кызылорда - Павлодар от поселка Атасу до границы Карагандинской области.





Отмечается, что ограничение действует для всех видов автотранспорта