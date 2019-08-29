Четыре микрорайона Караганды остались без воды из-за аварии на водопроводе

Караганда. 28 августа. Kazakhstan Today - В Караганде произошла авария на водопроводе, в результате которой без воды остались несколько микрорайонов, передает Kazakhstan Today.

28 августа, в 05.00, на водопроводе диаметром 500 миллиметров по проспекту Республики, 42, возникла авария. Данная линия водопровода находится в доверительном управлении. В связи с этим нет воды у потребителей 27-го, 28-го, 29-го и 30-го микрорайонов", - сообщили в ТОО "Караганды Су".

В оперативном режиме бригады предприятия прибыли на место для проведения аварийных работ. До начала самих работ, для получения доступа к месту аварии бригадам придется демонтировать брусчатку.

Оставшимся без водоснабжения потребителям организован подвоз воды. Заявку на водовоз можно подать по телефону 44-07-10, резюмировали в компании.

Отметим, видео с места происшествия с бьющим из-под земли фонтаном мутной воды появилось в Интернете.

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