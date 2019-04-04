Четыре участка Иле-Алатауского парка отведут под строительство парка "Кокжайлау"

Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - Тендерная комиссия определит судьбу пяти участков в Иле-Алатауском национальном парке. Четыре из них (134,5 гектара) отведут под строительство горного парка "Кокжайлау", передает Kazakhstan Today.

В течение 15 дней эксперты будут изучать документы, после чего примут решение о передаче земли в длительное либо краткосрочное пользование. Проектно-сметную документацию по возведению парка подготовят уже в следующем году. В целом на реализацию проекта может уйти около трех лет. Разработчики уверяют, что работы не навредят флоре и фауне, сообщает Almaty.tv

Растения и животные не пострадают, по данному вопросу уже есть заключение экспертов - ранее была проведена экологическая экспертиза. Нам необходимо развивать туризм, согласны с этим и члены Общественного совета, с которыми мы обсуждали генплан", - заявил заместитель генерального директора Иле-Алатауского национального природного парка Дархан Исабеков.

По данным телеканала, из упомянутых 134 гектаров 17 выделят под строительство автодорог. А горнолыжная трасса растянется на 67 гектаров. Предусмотрена в проекте и канатная дорога.

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