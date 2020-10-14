Чиновника из Минкультуры обвинили во лжи об участии в событиях Желтоксана

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - Председателя комитета языковой политики Министерства культуры и спорта Адилбека Кабаева обвинили в том, что он выдавал себя за участника Желтоксана, которым на самом деле не являлся. Разоблачающий пост опубликовал в Facebook писатель Канат Тасибеков, передает Kazakhstan Today.

Чиновник высокого ранга - председатель Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта Адилбек Кабаев на днях опубликовал пост, в котором пытался выдать себя за протестанта со знаменитой фотографии Желтоксана", - написал Тасибеков.

Он также разместил перевод поста чиновника, который был написан на казахском языке.

Сегодня я встречался с президентом общественных фондов "Истинный Желтоксан" и "Духовное Возрождение", моим коллегой, с которым в декабрьском восстании мы боролись плечом к плечу, Курмангазы Рахметовым. В качестве радетеля языка он пришел выразить свою поддержку работе Комитета языка и "Оплотам языка".

… Вспомнили и студеные дни Желтоксана. Самое интересное, что в дни декабрьского восстания, оказалось, мы стояли рядом (на фото ниже). Будьте здоровы, герои в окровавленных рубашках, поставившие в декабре высоко интересы народа", - говорится в сообщении.

По информации Каната Тасибекова, на уточняющие вопросы в комментариях, Кабаев ответил прямо, что он парень, выделенный из общего фото.

Однако парнем со знаменитой фотографии является не он, а Сабыр Шынасилов, и я писал об этом в 2016 году. Сразу после прочтения поста я сконтактировал Сабыра с чиновником, который после их переписки свой пост удалил", - сообщил писатель.

Он также отметил, что накануне написал пост на казахском языке, в котором попросил чиновника Минкультуры объясниться.

Но время идет, а чиновник молчит. Я даже знаю, что он думает. А думает он: "Собаки лают - караван идет" - и даже догадываюсь, с кем он ассоциирует себя, а кого с собаками", - заключил Тасибеков.

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