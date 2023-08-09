Число посетивших Казахстан иностранных туристов выросло в 3 раза

Количество туристов из стран СНГ составило 180 тысяч, или 72% от общего числа

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Астана. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В 3 раза увеличилось число иностранцев, прибывших в Казахстан с начала лета, в сравнении с 2022 годом, - В 3 раза увеличилось число иностранцев, прибывших в Казахстан с начала лета, в сравнении с 2022 годом, сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.





С 1 июня по 23 июля в гостиницах страны остановились 250 468 иностранных граждан. Это более чем в 3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2022 году за это время в отечественных отелях отдохнули 77 645 иностранных туристов", - проинформировали в министерстве.





Количество туристов из стран СНГ составило 180 тысяч, или 72% от общего числа.





В частности, число туристов из Монголии выросло в 11,6 раза (с 489 до 5683), из Китая - в 8,5 раза (с 2223 до 18 954), из Индии - в 4,7 раза (с 1245 до 5887), из Южной Кореи - в 3,8 раза (с 939 до 3585), из Ирана - в 3,8 раза (с 237 до 897), из Германии - в 3 раза (с 1659 до 5054), из США - в 2,2 раза (с 1237 до 2761).





По данным ведомства, основными направлениями отдыха иностранных туристов в стране являются город Алматы (77 308 туристов с 1 июня по 23 июля), город Астана (38 463 туриста), Алматинская область (19 049 туристов) и Мангистауская область (15 062 туриста).



