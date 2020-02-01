Число зараженных новым коронавирусом в Китае выросло до 9692 человек

Пекин. 31 января. Kazakhstan Today - Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9692 человек, что намного больше, чем за всю эпидемию коронавируса SARS в мире, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР, передает Kazakhstan Today.

213 заболевших скончались. Днем ранее официально сообщалось о 7711 заболевших и 170 умерших, сообщает РИА "Новости"

"По состоянию на полночь 30 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 9692 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1 527 человек находятся в тяжелом состоянии, 213 умерли, 171 человек выписан из больниц", - говорится в сообщении.

Только за последние сутки выявлено 1982 новых случая.

Отдельно в Гонконге выявлено 12 подтвержденных случаев заражения, в Макао - семь, на Тайване - девять.

Кроме того, зарегистрировано 15 238 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. Еще 102 тысячи 427 человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

По данным BBC , Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус после совещания чрезвычайного комитета организации в Женеве.

В классификации ВОЗ такими ситуациями считаются "экстраординарные события, которые будут представлять риск в области здравоохранения другим государствам" и "потенциально требуют скоординированных действий международного сообщества".

При этом организация не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом.

Как говорится в заявлении ВОЗ, распространение коронавируса можно остановить, если страны мира примут меры по раннему распознаванию вируса, изолируют больных и отследят их контакты.

В конце декабря 2019 года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Эксперты предварительно установили, что возбудителем стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Зараженные испытывают затруднения дыхания и чувство усталости, у них также высокая температура, кашель и боль в горле.

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