Читательская грамотность казахстанцев находится на низком уровне - глава МОН

Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - Чтение, или читательская грамотность, - один из базовых навыков для формирования успешной личности, конкурентоспособности и умения взаимодействовать в современном обществе. Чтобы оценить эти навыки, разработаны и используются современные инструменты - международные страновые сравнительные исследования OECD и IEA, в которых участвуют многие страны мира, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook , по результатам исследования PISA школьники Казахстана значительно отстают по читательской грамотности от своих сверстников из стран ОЭСР.

К большому сожалению, такую же неутешительную картину показывает и международное исследование PIAAC, которое охватывает участников от 16 до 55 лет. То есть читательская грамотность взрослого населения также находится на низком уровне", - написал министр.

Он отметил, что эта проблема появилась не сегодня.

Надо признать, что наши дети не только мало читают, но и плохо понимают и воспринимают прочитанный текст. Хромают навыки анализа и формирования выводов при чтении. И это действительно большая проблема, которая в целом влияет на конкурентоспособность нации", - сообщил Асхат Аймагамбетов.

Он напомнил, что поэтому на заседании НСОД глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение кардинально изменить эту ситуацию и принять меры, чтобы казахстанцы стали читающей нацией. Министр добавил, что читающей нацией мы можем стать только в том случае, если будем прививать любовь к чтению с младших классов.

В сфере образования и науки работают 7096 библиотек. В школах - 6461, в колледжах - 579, в вузах - 56, функционирует также Республиканская научно-педагогическая библиотека. А совокупный библиотечный фонд организаций образования составляет 267 325 289 единиц хранения.

Цифра, конечно, внушительная. Но сколько из них художественной литературы? Сколько на государственном языке? Как часто пополняются школьные библиотеки новыми книгами? Доступны ли книги Э. Берроуза, А. Азимова, М. Твена и других авторов, в особенности на казахском языке? Вот здесь как раз и имеются проблемы", - отметил глава МОН.

Министр добавил, что библиотечный фонд состоит, в основном, из учебной литературы, художественные произведения составляют только небольшое количество. К тому же в учебных хранилищах преобладают книги советского периода, в подавляющем большинстве идеологического характера. Современной художественной литературы, в том числе на госязыке, по-прежнему ничтожно мало.

Чтобы обеспечить детям доступ к художественной литературе, министерством разработан специальный проект, в рамках которого будут приняты меры по развитию кадрового потенциала библиотек организаций образования, улучшению материально-технической и информационной базы, а также по осуществлению ежегодного закупа художественной литературы для детей.

Особое внимание мы уделим обеспечению доступности литературы на государственном языке, причем не только казахстанских авторов, но и мировой литературы. Еще одним направлением станет обеспечение книгами такого жанра, как научная фантастика. Она развивает гибкость мышления, воображение, расширяет картину мира и помогает детям стать более жизнестойкими", - написал министр образования.

Глава МОН также сообщил о планах повысить статус библиотекарей и изменить библиотечные пространства, чтобы они "буквально притягивали всех детей и были одним из центров досуга".

Решение задач, которые я отметил, требует времени и объединения усилий не только школ, но и родителей. Поэтому надеюсь, что эта работа будет ими поддержана", - написал Асхат Аймагамбетов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства