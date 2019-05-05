Члены ветеранских организаций заявили о намерении защитить День Победы от политических инсинуаций

Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - Ветеранские организации выступили с заявлением в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, передает Kazakhstan Today.

Заявление опубликовано в Фейсбуке на странице " Интернационалист ".

Мы, Комитет участников Великой Отечественной войны и воинской службы, общественные объединения "Боевое братство РК", ветеранов и инвалидов войны в Афганистане, "Союз ветеранов Афганистана и локальных войн, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС" и еще 21 ветеранская организация заявляем. Мы объединились в оргкомитет по организации и проведению гражданского шествия "Мангілік Данк - Бессмертный полк Казахстана", приуроченного к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Цель данной акции: отдать дань уважения героизму наших отцов, дедов, прадедов в годы Великой Отечественной войны; сохранить историко-героическое наследие нашего народа; воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма, любви к Родине, беззаветному служению своему Отечеству на примерах ветеранов, воинов-интернационалистов; поднять статус защитника Отечества; продвинуть идеи Мира, Дружбы, Единства, Взаимопомощи", - говорится в заявлении.

Сообщается, что в шествии примут участие более 120 000 алматинцев и гостей города.

"В социальных сетях появилась информация определённых политических сил, призывающих использовать акцию "Мангілік Данк - Бессмертный полк Казахстана" и праздник Победы 9 Мая для достижения деструктивных политических целей. Прозвучал призыв выйти на митинг, устроить акции протеста с выдвижением политических требований. Мы, ветеранские организации, ответственно заявляем, что не позволим использовать святой праздник 9 Мая для каких-то политических инсинуаций и митингов. Это священный день памяти погибшим в Великой Отечественной войне, и превращать его в политическое шоу - это полное кощунство и варварство по отношению к нашим дедам и отцам, погибшим на полях Великой Отечественной войны. Мы не позволим никому устраивать политические торги на 9 Мая и с использованием акции "Мангілік Данк - Бессмертный полк Казахстана". Мы, как ветераны, готовы жестко отреагировать на подобные деструктивные политические действия. Если надо, мы готовы физически встать на защиту памяти наших ветеранов. Мы, осуждая вышеуказанные намерения, призываем всех жителей и гостей Алматы игнорировать призывы по использованию праздника 9 Мая и акции "Мангілік Данк - Бессмертный полк Казахстана" для незаконных политических целей. Мы должны объединиться и выступить против подобных поползновений со стороны любых деструктивных политических организаций", - сказано в заявлении.

Ветеранские организации сообщили, что уже обратились в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями для принятия мер по недопущению незаконных действий при праздновании Дня Победы.

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