Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в восьми регионах Казахстана в субботу, передает Kazakhstan Today.

Погоду западных, северо-западных и южных регионов республики будет определять антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. На остальной территории страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-востоке и в горных районах юго-востока - сильные дожди, с грозами. Местами ожидаются туман, усиление ветра, возможен град, на юге - местами пыльная буря", - сообщает "Казгидромет".

Сегодня в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, в Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман. В Акмолинской области местами ожидается утром туман, днем возможен град. В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

Также в Туркестанской, Алматинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-22 метров в секунду, в Туркестанской области местами - пыльная буря. В Костанайской и Северо-Казахстанской областях утром местами - туман.

Кроме того, по информации синоптиков, в Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем местами ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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