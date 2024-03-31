Что-то из ряда вон выходящее - политолог о потопах в Казахстане

Жертв и пострадавших нет

Фото: ДЧС Алматы

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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 28 марта в Алматы резко ухудшилась погода - сильный порывистый ветер скоростью до 18-24 метров секунду сопровождался проливным дождем. В акимате и ДЧС города рассказали о последствиях - Вечером 28 марта в Алматы резко ухудшилась погода - сильный порывистый ветер скоростью до 18-24 метров секунду сопровождался проливным дождем. В акимате и ДЧС города рассказали о последствиях урагана





Как сообщили в департаменте по ЧС, поступило 13 сообщений от жителей о падении деревьев на автомашины. Кроме того, два дерева упали на строения и три - на газопроводы.





По данным акимата, всего в городе было зафиксировано падение 26 деревьев.





В случае падения деревьев на автомашину необходимо вызвать патруль дорожной полиции для фиксации факта падения дерева и составления схемы происшествия. Для возмещения нанесенного ущерба необходимо произвести оценку стоимости ущерба. Вместе с тем для определения лица, ответственного за возмещение нанесенного ущерба, рекомендуется провести досудебную претензионную работу путем направления запросов в государственные органы и в дальнейшем, в случае необходимости, обратиться с исковым заявлением о взыскании суммы ущерба в суд", - сообщили в городском акимате.





Также, по информации ДЧС, произошло 38 локальных подтоплений дворов частных домов и на отдельных участках четырех улиц.





До утра 29 марта все участки очищены, упавшие деревья распилены и вывезены. В ночной период обеспечен беспрепятственный пропуск воды по арычным сетям. Очищены все арычные переходы, места локальных подтоплений устранены силами 344 единиц спецтехники и 163 дорожных рабочих. Для предупреждения подтоплений на опасных участках использовано 953 единицы мешкотары с инертными материалами", - отметили в акимате.





Также из-за неблагоприятных погодных условий по сетям АЖК за ночной период было 25 отключений, электроснабжение полностью восстановлено.





По линии АО "КазТрансГаз Аймак" произошло два отключения в связи с падением деревьев, ведутся работы по восстановлению.





Также в результате порывистого ветра произошел срыв фрагмента кровли со школы № 132 в микрорайоне Аксай-4 и частного колледжа строительства и менеджмента в Бостандыкском районе.





По прогнозу РГП "Казгидромет", 29 марта и 30 марта в Алматы ожидается дождь.



