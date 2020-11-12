Что обсуждают эксперты в рамках Astana Media Week 2020

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - Министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева в рамках Astana Media Week 2020 поделилась своим мнением о том, как в стране будет развиваться журналистика, передает Kazakhstan Today.

Самая главная задача СМИ - доносить до населения оперативную и достоверную информацию. В век новых технологий, когда появляются новые медиа и средства коммуникации, эта задача с каждым днем усложняется. Сейчас каждый человек может стать источником новостей, некоторые вводят в заблуждение всю общественность. Именно поэтому важно, чтобы профессиональная журналистика развивалась. Задачи всегда усложняются с учетом новых вызов. Я бы хотела, чтобы журналисты всегда помнили о том, насколько важна достоверная и оперативная информация для стабилизации общества. В период пандемии мы увидели, насколько много было фейковой информации, угрожающих сообщений, которые вносили напряженность. Этого допускать нельзя, поэтому роль профессиональной журналистики возрастает. Министерство всегда будет работать для того, чтобы поддерживать СМИ", - цитирует министра портал Kazpravda.kz .

По словам Балаевой, пандемия оказала влияние на информационную сферу.

Мы увидели большие проблемы. Мы потеряли рекламодателей, печатные издания имели сложности с доставкой и продажами, упал тираж. Многие СМИ вынуждены были закрыться. В этих условиях министерство сделало большую работу в части поддержки изданий. Новые условия диктуют, чтобы СМИ совершенствовались. Мы видим, что популярность обретает мультимедийная продукция. Это результат конкуренции, так как каждое СМИ ежедневно и ежечасно борется за внимание своих зрителей, чтобы контент был качественным и творческим. Я считаю, что в новых условиях наши СМИ показывают свой высокий профессионализм и конкурентные способности. Я желаю, чтобы они никогда не теряли свою аудиторию, своих зрителей и всегда делились хорошими, интересными материалами, чтобы мы всегда могли их оценивать в рамках конкурсов, которые проходят при МИОР", - сказала Аида Балаева.

Как сообщалось ранее, сегодня стартовала Astana Media Week 2020 - ежегодное мероприятие, организуемое Министерством информации и общественного развития. Тема нынешнего года: "Работа с построением будущего".

По словам одного из спикеров Astana Media Week 2020 - генерального директора TNS Central Asia Татьяны Старцевой, из-за пандемии рынок медиа, так же как и другие, сильно пострадал.

Телевидение и онлайн остаются основными каналами потребления медиа и основными каналами-носителями рекламы в глобальном смысле. В то время как объемы телерекламы остаются практически неизменными, объем интернет-рекламы активно растет вместе с долей потребления Интернета. Заметно, что глобальный рынок пострадал от коронакризиса, ожидаемое падение может составить около 12%, которое затрагивает все медиа в той или иной степени", - цитирует Старцеву портал Inform.kz .

По словам эксперта, затраты времени на потребление всех типов контента в Интернете растут из года в год и 2020 год не является исключением в этом плане.

Мы видим устойчивый рост объемов времени, которое люди проводят на этой платформе. Рекламодатели на телевидении по-прежнему пользуются большим спросом, чем основные источники рекламы. На данный момент прогнозируется схожее снижение рекламных объемов в Казахстане, как и в мире, оно составит 11%, которое в той или иной степени затрагивает все медиа. Единственным медиа, которое не затронуто этим кризисом, в Казахстане является Интернет", - сказала Татьяна Старцева.

Она подчеркнула, что в последние годы медиаландшафт меняется довольно быстрыми темпами, поскольку новые технологии, платформы и бизнес-модели продолжают менять отрасль СМИ.

Эксперты из глобальной команды "Кантар" каждый год в последние несколько лет определяют тренды в различных отраслях, которые так или иначе могут повлиять на медиаиндустрию. Я остановлюсь на некоторых из них. Прямое вещание по-прежнему доминирует, но онлайн-просмотр, использование различных видеосервисов набирает обороты. Растет количество зрителей онлайн-контента на больших экранах и количество подключенных к Интернету телевизоров. Мы, наконец, вступаем в эру 5G, и нет никаких сомнений, что данная технология предоставит массу возможностей многим секторам бизнеса, включая индустрию маркетинга и коммуникаций. Еще одним трендом является электронный спорт. Уже ясно, что интерес к киберспорту огромен и охватывает большое количество людей. Эта аудитория привлекает новые типы спонсоров, и традиционные рекламодатели, такие как Gilett, MasterCard, Coca-Cola осознают, что киберспорт - это отличная возможность для взаимодействия с потенциальными клиентами. Есть и некоторые изменения, которые касаются продвижения бренда и использования данных, которые мы сейчас имеем возможность получать от потребителя. В первую очередь, для продвижения своих ценностей бренды начинают участвовать в крупных проектах, и сейчас недостаточно говорить лишь о том, какие ценности они поддерживают. Но они подвергаются очень пристальному вниманию со стороны потребителя, который очень легко распознает рекламу и является настороженным. И поэтому брендам сейчас необходимо демонстрировать, как они претворяют в жизнь те ценности, о которых они заявляют", - заключила эксперт.

Генеральный директор премиальной сети интернет-рекламы VI Kazakhstan Ильмурад Джумаев в ходе выступления сообщил, что рекламный рынок в Казахстане в первом полугодии 2020 года упал на 11%, что, в принципе, хуже, чем экономика страны, которая просела на 2,9%.

По его словам, в период кризиса рекламный рынок всегда чувствует себя хуже, чем экономика. Но, когда экономика начинает расти, рекламный рынок также растет более опережающими темпами.

В чем отличие от предыдущих кризисов? В том, что все сегменты чувствовали себя по-разному. В РК на 7% прирос Интернет, который вырос за этот период, но существенно упали такие сегменты, как радио и наружная реклама, по понятным причинам: в городах было ограничено движение транспорта и населения. В результате в период карантина реклама на радио сократилась на 40%, наружная реклама - на 30%. Но в III квартале наблюдается оживление по рынку", - цитирует Джумаева портал inbusiness.kz.

Компания сравнила 2017 год и 2020 годы. Выяснилось, что реклама на телевидении осталась на том же уровне - 52%. Реклама в Интернете повысилась с 14% до 25%, реклама в печатной продукции снизилась с 7% до 4%, наружная реклама снизилась с 19% до 14%, и реклама на радио снизилась с 8% до 5%.

По мнению спикера, пандемию можно назвать ренессансом для телевидения -выросло потребление и доверие телезрителей. Если они хотели получить достоверную информацию, то включали новости национальных каналов. После снятия карантина потребление телевидения снизилось, но большинство рекламодателей сохранили свою активность, часть из них перенесла размещение на более поздний период по вполне объективным причинам.

Что будет после кризиса? Что будет делать потребитель? Как известно, рекламодатель идет за потребителем. Мы прогнозируем, что в 2020 году снижение по разным сегментам будет на 5-10%. Полагаем, что в 2021 году будет отскок, но отскок в квадратном корне - сначала увидим небольшой рост, потом выйдем на плато. Сможем ли мы достичь показателей 2019 года в 2021 году, пока говорить сложно", - заключил Ильмурад Джумаев.

По мнению директора международного отдела Союза информационных агентств (UNA) Организации исламского сотрудничества Хазема Абду, коронавирус ускорил трансформацию средств массовой информации.

Коронавирус ускорил трансформацию СМИ. Сегодня мы должны задаться вопросом, людям все еще нужны средства массовой информации? Ответ очевиден - да. Никто не может жить без информации", - сказал Хазем Абду, выступая на панельной сессии "Мультиплатформенность" Astana Media Week 2020.

По мнению спикера, в сегодняшних реалиях средства массовой информации должны использовать в своей работе новые, современные инструменты.

Для этого нам нужны новые каналы, новые форматы, новые инструменты", - сказал он.

Хазем Абду отметил, что в некоторых странах во время пандемии было распространено в социальных сетях очень много ложной информации и, если бы не возникало такой ситуации, возможно, жертв было бы меньше.

Необходимо принять как факт, что традиционные средства массовой информации не поспевают за цифровыми", - добавил он.

На той же панельной сессии выступил первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман.

Информационные возможности становятся все более и более широкими, все больше вызовов приходит к информационщикам от новых технологий, мы должны адаптировать нашу работу к новым технологическим возможностям. Стараемся делать это все вместе, у каждого как получается, но, тем не менее, мы подключаем и активизируем это в своей работе", - сказал Михаил Гусман.

По его словам, ТАСС как государственное информационное агентство России работает практически на всех популярных информационных платформах.

Казалось бы, все хорошо и надо только радоваться, что мы так расширили свои информационные возможности, следуем информационными вызовами, но новые технологии создают новые опасности и трудности и требуют новых ответов. Ставшее уже "черной меткой" для информационщиков такое понятие, как "фейк ньюс". Действительно, в рамках этих технологических возможностей, не все профессионально работают в информационном поле. Ощущается постоянное воздействие целого мутного потока фейковых и ложных новостей и всякого рода ложной информации", - подчеркнул Михаил Гусман.

Я не могу сказать, что на этом пути мы, все информационщики, достигли абсолютного успеха и можем с уверенностью сказать, что фейк-новости не просачиваются в нашу информационную работу. Нам необходимо профессиональное взаимодействие в этом вопросе", - добавил Гусман.

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