Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Дальнейшее похолодание пообещали синоптики казахстанцам в ближайшие дни, передает Kazakhstan Today.

Активный циклон с холодными атмосферными фронтами вызвал понижение температуры воздуха, осадки, сильный порывистый ветер, местами метель в западных, центральных и северных областях республики. На юге Казахстана также похолодало и уже начались осадки в виде дождя и мокрого снега. В ближайшие сутки, по мере продвижения циклона на восток, осадки (дождь, снег), сильный порывистый ветер - ожидаются на юго-востоке и востоке республики. Поэтому отрицательная температура воздуха будет уже на всей территории Казахстана, в северной половине ночью ожидается минус 2-10 градусов по Цельсию, в южной 0-8 градусов, что ниже средних многолетних значений на 3-6 градусов", - говорится в прогнозе погоды "Казгидромета" на 5-7 ноября 2019 года.

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