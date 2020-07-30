Данэлия Тулешова прошла в третий тур America's Got Talent

Алматы. 29 июля. Kazakhstan Today - Юная казахстанка Данэлия Тулешова без прослушиваний прошла в третий тур America's Got Talent, передает Kazakhstan Today.

Наша @tuleshova_daneliya в "live" эфирах самого крутого шоу @agt!!! Поздравляем и желаем отличных выступлений на следующих этапах американского проекта", - сообщил в Instagram продюсерский центр ЮНА.

Как стало известно, Данэлия прошла в третий без дополнительных прослушиваний. Отбор в третий тур из-за пандемии прошел в онлайн-режиме.

На первом туре популярного шоу талантов, который прошел в июне, Данэлия исполнила песню канадской певицы Faouzia "Tears of Gold". Ее выступление было воспринято жюри и публикой с восторгом.





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