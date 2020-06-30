Данияр Есин назначен председателем правления НАО "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жангыру"

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Приказом министра информации и общественного развития РК на должность председателя правления НАО "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жангыру" назначен Данияр Есин, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы МИОР РК, с июня 2019 года по 26 июня 2020 года Есин занимал должность вице-министра информации и общественного развития РК.

В 2002 году окончил Академию финансовой полиции РК по специальности "правоведение", в 2013 году Казахстанско-Российский университет по специальности "экономика", в 2016 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "юриспруденция" (магистр). В настоящее время обучается в Университете КИМЭП, ExecutiveMBA для руководителей (свободная форма обучения, по выходным дням).

Трудовую деятельность начал в 1998 году с обучения в Академии. С 2007 года работал на различных руководящих должностях. В 2015-2016 годы работал заместителем руководителя и руководителя управления по инвестициям и развитию города Астаны. С 2016 по 2018 год - руководитель управления по делам религий города Астаны. В 2018-2019 годы возглавлял управление по делам общественного развития города Нур-Султана.

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