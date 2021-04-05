Данные более 3 млн казахстанских пользователей Facebook утекли в Сеть

м НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - В рамках исследования инцидента информационной безопасности Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT АО "ГТС" установила утечку данных более 3 млн казахстанских пользователей социальной сети Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY.

3 апреля один из пользователей хакерского форума опубликовал базу данных более чем 533 млн пользователей социальной сети Facebook из 106 стран мира, сообщили на странице в Facebook службы KZ-CERT.

Согласно изученным материалам, в сеть утекли данные с указанием фамилии и имени, номера телефона, страны/города проживания, места работы и учебы и т.д., в количестве 3 214 990 строк данных, относящихся к пользователям из Республики Казахстан.

Последствия утечек могут оказаться серьезными для владельцев личных данных. Существуют многочисленные риски стать жертвой злоумышленников: от разглашения любой информации, имеющей отношение к личности; шантажа; неправомерного списания средств с банковской карты; вмешательства в личную жизнь; до угроз детям, например, в случае публикации в СМИ данных о школах, где они учатся.

Как минимум очень вероятно использование сведений, например, адреса электронной почты, какими-либо компаниями, которые начнут преследовать их обладателя рекламными объявлениями. Поэтому Служба реагирования на компьютерные инциденты призывает казахстанцев проявить бдительность при получении разного рода сообщений и звонков от разных источников.

Напомним, что сбор и распространение персональных данных в Республике Казахстан осуществляется на основании закона "О персональных данных и их защите", однако он не распространяется на зарубежные площадки, поэтому для сохранения своих персональных данных и минимизации рисков угроз со стороны злоумышленников рекомендуем использовать отечественные площадки социальных сетей и мессенджеров.

Рекомендации Службы KZ-CERT по минимизации рисков утечек персональных данных в социальных сетях:

- Очень важно обезопасить свои страницы в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и других с помощью настроек конфиденциальности, использования сложного пароля, а также многофакторной аутентификации;

- необходимо обезопасить свой основной почтовый ящик, а именно включить многофакторную аутентификацию, изменить все пароли доступа. Так как в вашей почте хранятся "ключи" от большинства учетных записей, процедура восстановления пароля чаще всего осуществляется именно с помощью email-сообщений;

- избегать использования ненадежных паролей. Слабые комбинации практически ни от чего не защищают;

- не публиковать в социальных сетях критичные личные данные, а именно фотографии паспортных данных, банковских карт и других важных документов, которые могут быть использованы мошенниками в различных целях.

Если вы стали жертвой инцидента информационной безопасности, просим сообщать нашим специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку в Telegram-чат: https://t.me/kzcert.

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