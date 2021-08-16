ДЧС Алматы предупредил о непогоде в горах

АЛМАТЫ. 15 АВГУСТА - Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы предупреждает о непогоде в горах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На основании штормового предупреждения от 14 августа ДЧС Алматы информирует: в связи с прогнозом дождей, местами сильных в горных районах, прилегающих к территории Алматы, 15-16 августа ожидается формирование склоновых стоков и подъемы уровней воды на реках.

В Алматы и области синоптики 15 августа прогнозируют сильный дождь, грозу, местами град. Ветер 3-8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. Температура днем составит 20-22 градуса тепла.

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