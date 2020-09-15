ДЧС предупреждает алмаатинцев о тренировочных полетах вертолетов в ближайшие дни

Алматы. 14 сентября. Kazakhstan Today - В ближайшие дни в Алматы планируется проведение тренировочных полетов вертолетной техники, передает Kazakhstan Today.

Согласно утвержденному графику, в ближайшие дни запланированы тренировочные полеты авиационных подразделений МЧС РК", - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Как уточнили в ведомстве, в плановом порядке ежегодно проводится отработка практических навыков летного состава по применению специальных средств при тушении природных пожаров и пожаров в высотных зданиях: водосливных устройств и импульсных установок пожаротушения. Также отрабатываются навыки взаимодействия с наземными спасательными подразделениями.

В этой связи вертолеты можно будет наблюдать в районе ущелья Аюсай Медеуского регионального отделения Иле-Алатауского Государственного национального природного парка.

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