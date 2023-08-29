Делегация ЕЭК ознакомилась с ситуацией на кыргызско-казахстанской границе

Пропуск грузовых автотранспортных средств казахстанской стороной был увеличен с 2-3 машин до 8-9 машин в час

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Астана. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Мониторинговая группа Евразийской экономической комиссии под руководством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева 24 августа выехала на кыргызско-казахстанскую границу и ознакомилась с прохождением кыргызскими международными перевозчиками автодорожного пункта пропуска "Ак-Тилек-автодорожный", сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.





Кыргызская сторона продемонстрировала мониторинговой группе существенное скопление автотранспортных средств, которое было образовано в связи со значительным снижением пропускной способности на КПП с казахстанской стороны.





По состоянию на 24 августа пропуск грузовых автотранспортных средств казахстанской стороной был увеличен с 2-3 машин до 8-9 машин в час.





ЕЭК продолжит мониторинг ситуации.





22 августа скопление фур на границе с Кыргызстаном прокомментировал в кулуарах правительства глава Министерства финансов Ерулан Жамаубаев.





Там нет таможни, это внутренняя граница ЕАЭС. Насколько я знаю, была операция по задержанию наркотических средств, поэтому сейчас идет тщательная проверка со стороны, скорее всего, Пограничной службы и КНБ", - сказал Жамаубаев.





Он добавил, что "ни в коем случае не было никаких установок относительно коммерческих грузов".





Отмечается, что Пограничная служба ГКНБ КР ограничений не вводила и пункт пропуска работает в повседневном режиме.