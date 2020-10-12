Дело о поддельных банкнотах поступило в суд в Кызылорде

Кызылорда. 9 октября. Kazakhstan Today - Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК сообщил о завершении и передаче в суд уголовного дела по факту реализации в Кызылорде фальшивых банкнот номиналом в 5 и 10 тысяч тенге, передает Kazakhstan Today.

Житель города Кызылорды, 1986 года рождения, в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года, в целях получения выгоды в разных местах торговли и услуг реализовал фальшивые банкноты номиналом в 5000 и 10 000 тенге, тем самым совершал уголовное правонарушение. За неоднократный сбыт поддельных банкнот и монет Национального банка РК предусмотрена уголовная ответственность - лишение свободы до пяти лет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации комитета, с начала 2020 года ДЭР по Кызылординской области выявлено 12 фактов фальшивомонетничества. В шести случаях фальшивые банкноты оказались в Кызылординском филиале АО "Халык Банк", один случай выявлен сотрудниками областного филиала АО "Сбербанк", еще пять случаев - в магазинах и на АЗС.

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