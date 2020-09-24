Дело о женщине, погибшей под винтом катера в ЗКО: обвиняемый выпущен из СИЗО

Уральск. 23 сентября. Kazakhstan Today - 17-летнего Артёма Крылова, обвиняемого в непреднамеренном убийстве Екатерины Ананьевой, выпустили под подписку о невыезде, передает Kazakhstan Today.

Напомним, Екатерина Ананьева, жительница Уральска, погибла 6 июня. В тот вечер она, поработав на своём дачном участке, решила искупаться в реке Чаган. Однако в то время, как женщина уже плыла к берегу, её сбил катер, который тут же скрылся. В результате столкновения женщине отсекло голову и руку - эти части тела до сих пор не были найдены, пишет " Уральская неделя ".

Отец подозреваемого Валерий Крылов является руководителем ТОО "Уральская торгово-промышленная компания" и депутатом маслихата Западно-Казахстанской области.

Поскольку сейчас следствие ещё не закончено, я не могу дать какие-либо комментарии. Могу сказать лишь то, что меру пресечения изменили с ареста на подписку о невыезде постановлением следственного суда", - рассказала адвокат Артёма Крылова Анастасия Литвиненко.

Двоюродная сестра погибшей Екатерины Ананьевой Людмила Еркналиева в телефонном разговоре с журналистом "УН" сообщила, что сейчас находится не в городе и не знает о происходящем в деле. Вместе с тем она добавила, что любой отец будет помогать своему сыну, поэтому семья потерпевших не будет препятствовать освобождению Артёма Крылова.

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