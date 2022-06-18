Дело об избиении девочки в детском центре Нур-Султана расследует полиция

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Видео, на котором дети в течение долгого времени издеваются над двухлетней девочкой на глазах у воспитателя, недавно распространилось в соцсетях.
6 июня в детском центре развития Lily в младшей группе мальчик более трех часов избивал периодически худенькую девочку, таскал ее по полу за ноги, бил по голове, рвал за волосы, а новый воспитатель закрывала на это глаза", - написала в Instagram пользователь symbat.mua.
Она подчеркнула, что все время, пока над ребенком издевались, воспитатель равнодушно сидела и не пыталась защитить ребенка.
В центре происходящее назвали "конфликтом" и попросили относиться ко всему "без негатива". Однако родители написали заявление в полицию.
В полицию поступило заявление о принятии мер в отношении воспитателя детского центра развития. По данному факту управлением полиции района Алматы проводится досудебное расследование по статье 140 УК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится расследование", - сообщили в полиции.
В управлении образования Нур-Султана пообещали провести проверку детского центра.
По данному факту направлено письмо о проведении проверки деятельности данной дошкольной организации в прокуратуру, департамент санитарно-эпидемиологического контроля и департамент по обеспечению качества в сфере образования", - сообщили в управлении.