День города Алма-Аты

АЛМАТЫ. 18 СЕНТЯБРЯ - Сегодня жители Алма-Аты (Алматы) празднуют День города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Алматы - крупнейший город страны, который на протяжении почти 70 лет был столицей Казахстана. Сегодня Алматы называют южной столицей, ведь по интенсивности экономической, общественной и культурной жизни - это, действительно, столичный город.

Алматы располагается в предгорьях Заилийского Алатау, поэтому практически из любой точки города в ясную погоду можно увидеть горные вершины, опоясывающие город с юга, информирует kazembassy.ru

Территория, на которой расположен город Алматы, с древнейших времен была местом активной жизни различных племен и народов. Именно здесь в свое время жили саки, курганы которых археологи обнаружили в окрестностях и даже на территории самого города.

Современная история Алматы началась с 1854 года, когда власти Российской империи приняли решение о строительстве на этой территории военного укрепления, получившего название Верный.

В 1921 году, уже при советской власти, город Верный был переименован в город Алма-Ата, так как эта местность в прошлые времена носила название Алматы.

В 1929 году в город была перенесена столица Казахской АССР, находившаяся до этого в Кызылорде, а с 1936 года Алма-Ата стала столицей Казахской Советской Социалистической Республики. После обретения Казахстаном независимости в 1991 году Алма-Ата, вернувшая себе историческое название Алматы, была столицей молодого государства.

Уступив это звание Астане в 1997 году, Алматы тем не менее остается ключевым научным, культурным, производственным и финансовым центром страны, посещение которого для всех гостей Казахстана является непременным пунктом путешествия. Сегодня жители мегаполиса празднуют День города.

Также алматинцев поздравил аким города Ерболат Досаев.

В истории Алматы, как и в истории любого другого большого города, были как периоды расцвета, так и периоды спада, моменты большой радости и щемящей скорби. Трагические события января текущего года перевернули наше с вами сознание и восприятие. Мы поняли, насколько хрупок наш окружающий мир и как нам надо ценить это богатство, оберегая его от потрясений и несчастий. Алматы перерождается, как птица Феникс, и сегодня видно, как он активно развивается, стремительно движется вперед", - цитирует пресс-служба акимата Ерболата Досаева.

От также подчеркнул, что восстановление алматинского духа - это в первую очередь роль и вклад каждого его жителя.

Колоссальная созидательная энергия более двух миллионов наших горожан, их креативность, трудолюбие и любовь к своему городу - это основа нашего устойчивого и поступательного развития. Я хочу от всей души пожелать всем жителям Алматы счастья, любви и крепкого здоровья! Пусть наш Алматы растет и процветает!" - добавил аким.