День отца отмечают в Казахстане

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Кокшетау. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурорская проверка школ Акмолинской области выявила множественные нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, - Прокурорская проверка школ Акмолинской области выявила множественные нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, сообщает прокуратура области.





Проверкой выявлены многочисленные нарушения, выразившиеся в превышении количества обучающихся проектной вместимости школы, перенаполняемости классов, несоблюдении времени перерыва между сменами, продолжительности перемен между уроками для учащихся, использовании и хранении пищевой продукции с истекшим сроком годности, нарушении температурного режима в классах, несоответствии помещений школ (классы, рекреации, лестничные проемы, санитарные узлы и т.д.) санитарным правилам, готовых блюд по калорийности, отсутствии медицинских книжек с допуском к работе и др.", - рассказали в прокуратуре Акмолинской области.





По итогам проверки к административной ответственности за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов привлечены 22 лица с наложением взыскания в виде штрафа в размере 4 596 540 тенге.





В результате принятых мер на объектах образования вышеперечисленные нарушения были устранены, добавили в ведомстве.





Как сообщалось ранее, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, во многих школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.





Из-за переполненности в школах нередки стали случая давки среди учеников. В частности в феврале давка возле гардероба произошла в одной из школ Алматы. А в сентябре прошлого года произошло сразу два случая давки в школах. 5 сентября ученики столичной школы устроили столпотворение возле раздевалки. 6 сентября стало известно о жуткой давке в коридоре одной из школ Кокшетау.





Нехватка школ и ученических мест - одна из наболевших проблем в Казахстане. Зачастую она связан с уплотняющей застройкой. В густозаселенных микрорайонах не хватает школ и детских садов.