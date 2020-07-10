День семьи, любви и верности в Алматы

В День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, на виртуальной площадке Россотрудничества в Алматы состоялся показ документального фильма известного казахстанского режиссёра Болата Нусимбекова из цикла "Больше, чем любовь".

Фильм посвящён удивительной истории любви основоположника казахстанской мультипликации Амена Хайдарова и его супруги Валентины. "Отец казахстанской анимации", заслуженный деятель искусств Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Амен Хайдаров всю свою жизнь говорил о том, что добился столь многого в этой жизни благодаря любви и поддержке супруги, ставшей его музой, главным критиком и другом.









Участник Сталинградской битвы, храбрый воин и состоявшийся художник, он добивался её три года. Выпускник ВГИКа, чью работу "Почему у ласточки хвост рожками" купили 48 стран мира, он всегда и во всём был верен своей Любви.

В фильме рассказывается не только о трогательных отношениях в семье Хайдаровых, но и о том сложном времени, в котором они прожили вместе почти 60 лет. Авторы вплели в ткань повествования отрывки из работ Амена Хайдарова, кадры кинохроники, воспоминания современников.

В качестве эпиграфа организаторы просмотра - представительство Россотрудничества в Республике Казахстан - выбрали следующие строки: "Пусть свет их семьи, любви и верности укажет вам путь к счастью!"

Фильм можно посмотреть здесь

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