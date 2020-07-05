Депутат маслихата Караганды призвал к осознанному соблюдению всех требований карантина

Караганда. 4 июля. Kazakhstan Today - Депутат маслихата Караганды, директор ПК "Аспап" Толеген Ашимов призвал к самодисциплине и соблюдению всех требований карантина, передает Kazakhstan Today.

В последнее время с тревожными новостями начинается утро многих из нас. Как ни печально, статистика COVID-19 растет. Во многом мы сами виноваты в том, что допустили рост заболевания. Сколько было предупреждающих "Сиди дома!" без тоев, без именин, без вечеринок. Но увы... Что мы сейчас можем сделать? Как обезопасить себя и жизнь своих близких в этой ситуации? Сегодня внимательно послушал новости от Службы коммуникаций. Хочу поделиться услышанным со своими друзьями, коллегами. Принято постановление главного санврача страны. Оно вступает в силу с 00.00 5 июля 2020 года. Приостанавливаются междугородние автобусные перевозки. Это важно. В автобусах невозможно соблюсти социальную дистанцию. Риск заражения пассажиров очень высок. Между городами, районами можно передвигаться на личном авто, соблюдая все меры карантина. Вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных, культурных мероприятий, а также банкетов, свадеб, юбилеев, поминок. Очень прошу прислушаться! Не время для тоев и именин. Каждому, кто, нарушая правила, задумал проводить подобные мероприятия, хочу сказать: не забывайте, на вашей совести жизнь и здоровье тех, кого приглашаете! У казахов говорят: "Келіннін аягынан!", и нет гарантии, что эти проводы или свадьба не обернуться трагедией для семьи. И еще прошу не забывать, что уполномоченные органы будут привлекать за такие действия к ответственности. Я это тоже поддерживаю", - сказал Толеген Ашимов.

Он напомнил, что в следующие две недели будут закрыты торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них.

На время карантина будет приостановлена деятельность религиозных объектов, что тоже очень важно. Что касается нашей деятельности, мы работу свою продолжаем. Строительные работы на открытом воздухе, с соблюдением всех правил ограничения, будут продолжены. Обо всем этом сказано в постановлении главного санврача страны. Призываю всех соблюдать основные требования. Нам необходимо самодисциплинироваться", - резюмировал он.

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