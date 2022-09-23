Депутат предложил наказывать владельцев оптовых рынков за ценовые сговоры

АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Депутат Андрей Лукин в ходе пленарного заседании сената обратил внимание на проблемные вопросы в деятельности крупных оптовых рынков Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным сенатора, имеются факты спекуляции с ценами, искусственного дефицита товаров, установления высоких арендных плат, принуждения арендаторов на закуп социальных товаров у аффилированных с администрацией рынка лиц по высокой цене и другие, сообщает kazpravda.kz.

Все это влияет на рост цен. По официальным данным на сегодня, цены выросли на 20%, но фактически на 50% и более. К такому положению дел привело отсутствие должного законодательного регулирования и методологического воздействия на сферу торговли социально значимых продовольственных товаров со стороны Министерства торговли и интеграции, антимонопольного и местных исполнительных органов", - заявил Андрей Лукин.

Сенатор считает, что признаки одностороннего принятия решений владельцами рынков напрямую влияют на удорожание социально значимых продовольственных товаров, информирует zakon.kz

Первоочередная причина сложившейся ситуации заключается в пассивности действий налоговых органов и акиматов. Как следствие, фактическое удорожание в розничной торговле сегодня в среднем составляет 50% и больше от себестоимости продуктов, любой ажиотаж доводит рост цен до 70% и выше. Здесь требования статьи о недопустимости превышения 15% надбавки на социально значимые продовольственные товары носят декларативный характер и практически никем не соблюдаются", - заявил депутат.

По его словам, несмотря на особую государственную важность оборота социально значимых продовольственных товаров в стране, ни одним уполномоченным органом не инициируется вопрос упорядочения законодательства в этой сфере.

Исходя из обозначенных недостатков и в целях улучшения продовольственной безопасности страны сенатор предлагает следующее.