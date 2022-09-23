Депутат предложил наказывать владельцев оптовых рынков за ценовые сговоры

АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Депутат Андрей Лукин в ходе пленарного заседании сената обратил внимание на проблемные вопросы в деятельности крупных оптовых рынков Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным сенатора, имеются факты спекуляции с ценами, искусственного дефицита товаров, установления высоких арендных плат, принуждения арендаторов на закуп социальных товаров у аффилированных с администрацией рынка лиц по высокой цене и другие, сообщает kazpravda.kz.
Все это влияет на рост цен. По официальным данным на сегодня, цены выросли на 20%, но фактически на 50% и более. К такому положению дел привело отсутствие должного законодательного регулирования и методологического воздействия на сферу торговли социально значимых продовольственных товаров со стороны Министерства торговли и интеграции, антимонопольного и местных исполнительных органов", - заявил Андрей Лукин.
Сенатор считает, что признаки одностороннего принятия решений владельцами рынков напрямую влияют на удорожание социально значимых продовольственных товаров, информирует zakon.kz.
Первоочередная причина сложившейся ситуации заключается в пассивности действий налоговых органов и акиматов. Как следствие, фактическое удорожание в розничной торговле сегодня в среднем составляет 50% и больше от себестоимости продуктов, любой ажиотаж доводит рост цен до 70% и выше. Здесь требования статьи о недопустимости превышения 15% надбавки на социально значимые продовольственные товары носят декларативный характер и практически никем не соблюдаются", - заявил депутат.
По его словам, несмотря на особую государственную важность оборота социально значимых продовольственных товаров в стране, ни одним уполномоченным органом не инициируется вопрос упорядочения законодательства в этой сфере.
Исходя из обозначенных недостатков и в целях улучшения продовольственной безопасности страны сенатор предлагает следующее.
- Формировать долгосрочные государственные заказы крупным отечественным товаропроизводителям социально значимых продовольственных товаров для единых поставок в стабфонды с субсидированием транспортных расходов. Также определить неснижаемый запас социально значимых продтоваров по аналогии с государственным материальным резервом.
- Инициировать разработку механизмов защиты внутреннего рынка социально значимых продовольственных товаров от любых негативных явлений.
- Актуализировать перечень социально значимых продовольственных товаров, заменив их на менее дефицитные сорта, с учетом специфики региона и с внедрением особой маркировки 19 наименований продуктов.
- Рассмотреть вопрос кодификации нормативных и подзаконных правовых актов, регулирующих торговлю социально значимыми продовольственными товарами, а также законодательно предусмотреть ответственность владельцев оптовых рынков за нарушения торговой деятельности, допустившие социальные последствия.
- Оцифровать весь процесс реализации социально значимых продовольственных товаров с момента поступления на рынок до реализации конечному потребителю, в том числе механизмы контроля доступности торговых площадей и объемов продуктов в стабфондах.
- Проработать вопрос упрощения государственного контроля за реализацией социально значимых продовольственных товаров в сфере розничной торговли.