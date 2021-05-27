Депутат предложила ввести универсальное пособие на каждого ребенка до 18 лет

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НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Депутат мажилиса Айжан Скакова обратилась к заместителю премьер-министра РК Ералы Тугжанову с запросом, в котором предложила упразднить все виды пособий и выплат и ввести одно детское универсальное достаточное пособие на каждого ребенка до 18 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы надеемся достучаться до правительства, потому что нельзя пройти мимо того, что, по оценкам Всемирного банка, в Казахстане 2,6 млн бедных граждан, а по оценке ЮНИСЕФ - около 1 млн бедных детей. Это наши сограждане, и они - заложники бедности. В стране складывается и закрепляется система социального неравенства, особенно чувствительны к ней маленькие граждане страны. Если взрослые могут предпринять что-то для исправления своей ситуации, то дети этого сделать не могут. Дети - самые маленькие, беззащитные и уязвимые члены нашего общества, но вместе с тем дети - это будущее Казахстана, и от нас с вами зависит, каким станет это будущее - неуверенным, больным и беспомощным или здоровым, умным, успешным и энергичным. Мы, как все граждане страны, видим поддержку государства, но, во-первых, считаем ее недостаточной, а во-вторых, считаем своим долгом обратить внимание на проблемы в этой сфере, которые уже сегодня угрожают полноценному развитию страны завтра", - сказала Скакова.

По ее словам, комплексный анализ показывает ряд важнейших факторов, которые подлежат проработке в вопросах материнства и детства. Эти два понятия надо рассматривать только вместе, потому что поддерживать отдельно детство и отдельно материнство - против природы и реальности, поскольку мать и дитя, их здоровье и благополучие - неразрывно связаны.

Первый фактор - пособия по уходу за детьми абсолютно недостаточны! Ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих женщин составляет: на первого ребенка 16 802 тенге, на второго - 19 865 тенге, на третьего - 22 898 тенге, на четвертого и более детей - 25 961 тенге. В день это составляет от 560 до 865 тенге на ребенка, тогда как на питание одного заключенного расходуется 1018 тенге. На маму ребенка в пособии денег не предусмотрено! В І квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 230 829 тенге (хотя медианная, как мы знаем, намного ниже). Если из супругов работает только один и есть трое детей, то получается на каждого по 46 тысяч тенге. Этого очень мало. И детские пособия, установленные в таком небольшом размере, не могут сгладить этой картины. Все мы знаем, сколько стоит еда, одежда, лекарства, игрушки, книжки, помимо которых у каждой семьи есть еще много других трат, вроде той же коммуналки или выплаты кредитов. А у детей есть не только самые базовые - физиологические потребности, но и социальные - в образовании, в развитии, и здесь стоимость покрытия этих нужд качественно другая. И надо понимать: если мы считаем, что наш долг перед детьми - только создать условия, в которых они живы и сыты, то мы не можем ждать от них завтра никаких устремлений выше этого уровня выживания. Пособия должны быть кратно увеличены", - считает депутат.

Она отметила, что многочисленность процедур, необходимых для оформления пособий, и сложность их администрирования порождают коррупционные схемы и толкают граждан к незаконным действиям. В качестве примера Скакова привела ситуацию с АСП.

Депутат уверена, что для уязвимых казахстанцев жилье недоступно.

Здесь сложилась иезуитская практика: сначала люди должны быть бедными, чтобы попасть в программу, а когда решают, одобрить им ипотеку или нет, люди уже должны быть с заработками. Сложившаяся картина сама по себе показывает наличие существенных проблем и недоработок. В одном только Алматы в очереди на получение жилья стоит свыше 26 тысяч семей. При запуске ипотечных программ увеличивается поток заявок в акиматы на постановку в очередь, где минимальный срок ожидания жилья превышает 10 лет, что недопустимо и полностью обнуляет систему финансовой поддержки малообеспеченных семей. А ведь когда семья находится в уязвимом положении, ничто не может придать ей больше стабильности и уверенности, чем собственное жилье. Надо понять, что имеющихся государственных программ недостаточно, потому что они подходят не всем казахстанцам, так как рассчитаны на людей с хотя бы средним доходом. Для уязвимых слоев населения, для тех же многодетных семей, которых у нас в стране 340 тысяч, для семей, которые воспитывают детей с инвалидностью, а также для семей, где детей поднимает лишь один родитель", - сказано в запросе.

Скакова также подняла проблемные вопросы неполных семей, где все бремя воспитания детей несет только один из родителей - мать или отец.

Реальность такова, что мать-одиночка или отец-одиночка, воспитывающие одного, двух или трех детей, также испытывают трудности, но не попадают в категорию нуждающихся в социальной поддержке. Согласно исследовательским данным, таких семей у нас может быть более 500 тысяч и одиноких матерей в их числе, подавляющее большинство - им всем нужна отдельная программа, с максимально льготными условиями и учитывающая трудности, специфические для этой категории наших сограждан. Например, чтобы приобрести квартиру в ипотеку или арендовать жилье от государства, участник программы должен иметь постоянную прописку не менее 3 последних лет. Если у семьи нет жилья и нет стабильности, в том числе по доходам, то с этим возникают реальные сложности и, наверное, конкретно для уязвимых казахстанцев это требование надо пересмотреть", - отмечает депутат.

По ее мнению, жилье нужно не только в городах, но и на селе. И решить этот вопрос можно, дав людям возможность самим построить себе дома.

В своей предвыборной программе Народная партия Казахстана заявила, что нужно дать для каждой семьи по 20 соток земли. Это надо сделать в сельской местности в первую очередь для уязвимых категорий - для многодетных, неполных, малообеспеченных семей, а также для семей с детьми с инвалидностью. Им сегодня получить земельный участок практически невозможно. Если государство даст гражданам участки под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) и возьмет на себя подведение к участкам всех необходимых сетей, то достигнет нескольких целей. Такое решение позволит государству быть на самом деле социальным, снизит иждивенческие настроения у граждан, расширит их доступ к приобретению собственного жилья, будет способствовать уменьшению коррупционных рисков и мошеннических схем", - озвучила Скакова.

Депутат предложила:

Упразднить все виды пособий и выплат и ввести одно детское универсальное достаточное пособие на каждого ребенка до 18 лет, назначаемое всем детям по праву рождения и гражданства Республики Казахстан, в сумме средней заработной платы. Пособие должно покрывать потребности ребенка, в соответствии с детской потребительской корзиной, предлагаемой нашей партией к разработке и потребности матери в период ухода за ребенком. Продлить период ухода за ребенком до 3 лет. Разработать жилищную программу с адаптированными к данным категориям граждан требованиями, нулевой процентной ставкой, без первоначального взноса, с облегченным подтверждением факта трехлетнего проживания потенциальных участников, например, по временной прописке и справке о посещении их детьми детского сада или школы в течение этого периода. Предусмотреть на это дополнительные денежные средства для многодетных и неполных семей, а также семей, воспитывающих детей инвалидов. Вернуть программу передачи арендного жилья с правом выкупа семьям, воспитывающим детей с инвалидностью; Выделить земельные участки в сельской местности, в размере 20 соток многодетным и неполным семьям, а также семьям воспитывающих детей. инвалидов в приоритетном порядке с учетом транспортной доступности, наличия инженерной инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры.

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