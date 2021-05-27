Депутат предложила ввести универсальное пособие на каждого ребенка до 18 лет

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Мы надеемся достучаться до правительства, потому что нельзя пройти мимо того, что, по оценкам Всемирного банка, в Казахстане 2,6 млн бедных граждан, а по оценке ЮНИСЕФ - около 1 млн бедных детей. Это наши сограждане, и они - заложники бедности. В стране складывается и закрепляется система социального неравенства, особенно чувствительны к ней маленькие граждане страны. Если взрослые могут предпринять что-то для исправления своей ситуации, то дети этого сделать не могут. Дети - самые маленькие, беззащитные и уязвимые члены нашего общества, но вместе с тем дети - это будущее Казахстана, и от нас с вами зависит, каким станет это будущее - неуверенным, больным и беспомощным или здоровым, умным, успешным и энергичным. Мы, как все граждане страны, видим поддержку государства, но, во-первых, считаем ее недостаточной, а во-вторых, считаем своим долгом обратить внимание на проблемы в этой сфере, которые уже сегодня угрожают полноценному развитию страны завтра", - сказала Скакова.
По ее словам, комплексный анализ показывает ряд важнейших факторов, которые подлежат проработке в вопросах материнства и детства. Эти два понятия надо рассматривать только вместе, потому что поддерживать отдельно детство и отдельно материнство - против природы и реальности, поскольку мать и дитя, их здоровье и благополучие - неразрывно связаны.
Первый фактор - пособия по уходу за детьми абсолютно недостаточны! Ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих женщин составляет: на первого ребенка 16 802 тенге, на второго - 19 865 тенге, на третьего - 22 898 тенге, на четвертого и более детей - 25 961 тенге. В день это составляет от 560 до 865 тенге на ребенка, тогда как на питание одного заключенного расходуется 1018 тенге. На маму ребенка в пособии денег не предусмотрено! В І квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 230 829 тенге (хотя медианная, как мы знаем, намного ниже). Если из супругов работает только один и есть трое детей, то получается на каждого по 46 тысяч тенге. Этого очень мало. И детские пособия, установленные в таком небольшом размере, не могут сгладить этой картины. Все мы знаем, сколько стоит еда, одежда, лекарства, игрушки, книжки, помимо которых у каждой семьи есть еще много других трат, вроде той же коммуналки или выплаты кредитов. А у детей есть не только самые базовые - физиологические потребности, но и социальные - в образовании, в развитии, и здесь стоимость покрытия этих нужд качественно другая. И надо понимать: если мы считаем, что наш долг перед детьми - только создать условия, в которых они живы и сыты, то мы не можем ждать от них завтра никаких устремлений выше этого уровня выживания. Пособия должны быть кратно увеличены", - считает депутат.
Она отметила, что многочисленность процедур, необходимых для оформления пособий, и сложность их администрирования порождают коррупционные схемы и толкают граждан к незаконным действиям. В качестве примера Скакова привела ситуацию с АСП.
Депутат уверена, что для уязвимых казахстанцев жилье недоступно.
Здесь сложилась иезуитская практика: сначала люди должны быть бедными, чтобы попасть в программу, а когда решают, одобрить им ипотеку или нет, люди уже должны быть с заработками. Сложившаяся картина сама по себе показывает наличие существенных проблем и недоработок. В одном только Алматы в очереди на получение жилья стоит свыше 26 тысяч семей. При запуске ипотечных программ увеличивается поток заявок в акиматы на постановку в очередь, где минимальный срок ожидания жилья превышает 10 лет, что недопустимо и полностью обнуляет систему финансовой поддержки малообеспеченных семей. А ведь когда семья находится в уязвимом положении, ничто не может придать ей больше стабильности и уверенности, чем собственное жилье. Надо понять, что имеющихся государственных программ недостаточно, потому что они подходят не всем казахстанцам, так как рассчитаны на людей с хотя бы средним доходом. Для уязвимых слоев населения, для тех же многодетных семей, которых у нас в стране 340 тысяч, для семей, которые воспитывают детей с инвалидностью, а также для семей, где детей поднимает лишь один родитель", - сказано в запросе.
Скакова также подняла проблемные вопросы неполных семей, где все бремя воспитания детей несет только один из родителей - мать или отец.
Реальность такова, что мать-одиночка или отец-одиночка, воспитывающие одного, двух или трех детей, также испытывают трудности, но не попадают в категорию нуждающихся в социальной поддержке. Согласно исследовательским данным, таких семей у нас может быть более 500 тысяч и одиноких матерей в их числе, подавляющее большинство - им всем нужна отдельная программа, с максимально льготными условиями и учитывающая трудности, специфические для этой категории наших сограждан. Например, чтобы приобрести квартиру в ипотеку или арендовать жилье от государства, участник программы должен иметь постоянную прописку не менее 3 последних лет. Если у семьи нет жилья и нет стабильности, в том числе по доходам, то с этим возникают реальные сложности и, наверное, конкретно для уязвимых казахстанцев это требование надо пересмотреть", - отмечает депутат.
По ее мнению, жилье нужно не только в городах, но и на селе. И решить этот вопрос можно, дав людям возможность самим построить себе дома.
В своей предвыборной программе Народная партия Казахстана заявила, что нужно дать для каждой семьи по 20 соток земли. Это надо сделать в сельской местности в первую очередь для уязвимых категорий - для многодетных, неполных, малообеспеченных семей, а также для семей с детьми с инвалидностью. Им сегодня получить земельный участок практически невозможно. Если государство даст гражданам участки под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) и возьмет на себя подведение к участкам всех необходимых сетей, то достигнет нескольких целей. Такое решение позволит государству быть на самом деле социальным, снизит иждивенческие настроения у граждан, расширит их доступ к приобретению собственного жилья, будет способствовать уменьшению коррупционных рисков и мошеннических схем", - озвучила Скакова.
Депутат предложила:
- Упразднить все виды пособий и выплат и ввести одно детское универсальное достаточное пособие на каждого ребенка до 18 лет, назначаемое всем детям по праву рождения и гражданства Республики Казахстан, в сумме средней заработной платы. Пособие должно покрывать потребности ребенка, в соответствии с детской потребительской корзиной, предлагаемой нашей партией к разработке и потребности матери в период ухода за ребенком.
- Продлить период ухода за ребенком до 3 лет.
- Разработать жилищную программу с адаптированными к данным категориям граждан требованиями, нулевой процентной ставкой, без первоначального взноса, с облегченным подтверждением факта трехлетнего проживания потенциальных участников, например, по временной прописке и справке о посещении их детьми детского сада или школы в течение этого периода. Предусмотреть на это дополнительные денежные средства для многодетных и неполных семей, а также семей, воспитывающих детей инвалидов.
- Вернуть программу передачи арендного жилья с правом выкупа семьям, воспитывающим детей с инвалидностью;
- Выделить земельные участки в сельской местности, в размере 20 соток многодетным и неполным семьям, а также семьям воспитывающих детей. инвалидов в приоритетном порядке с учетом транспортной доступности, наличия инженерной инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры.
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