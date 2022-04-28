Депутат: проблема точечной застройки требует решения на уровне правительства

В последние годы именно постоянно воспроизводящиеся ситуации с решением акиматов и застройщиков о точечном строительстве и уплотнении стали точкой концентрации протестов граждан. Причина в закрытости процессов принятия архитектурных и градостроительных решений", - сообщил Ерлан Смайлов, озвучивая депзапрос на имя заместителя премьер-министра РК Романа Скляра.
По мнению депутатов, на уровне регионов проблема не решается и требует системного решения на уровне правительства в виде законодательно закрепленных подходов.
Решения принимаются за закрытыми дверями, итоги которых спускаются для исполнения сверху вниз, а граждане информируются о них постфактум, и то не всегда", - заявили партийцы.
По их словам, проводимая таким образом градостроительная политика вызывает справедливое недовольство общества, приводит к бессистемной застройке, деградации городской среды, зеленых зон, общественных пространств.
Отсутствие механизмов вовлечения граждан и экспертов в решение вопросов городского развития повышает риски социальной напряженности и несет угрозу сбалансированному развитию городов, мешая им стать центрами экономического и креативного роста нации", - отметили они.
По мнению депутатов, такая ситуация противоречит предложенной концепции "слышащего государства", а также курсу политических реформ, обозначенных главой государства в мартовском послании, которое вовлекает население в управленческие процессы, оперативно и эффективно реагируя на конструктивные запросы граждан путем постоянного диалога власти и общества.
Только вовлечение независимых экспертов, институтов гражданского общества и локальных сообществ поможет принимать более качественные решения, снизить уровень конфликтности в обществе и усилить подотчетность акиматов. Без вовлечения граждан в процессы принятия решений о городе невозможно добиться удовлетворения потребностей горожан - основной задачи акиматов при проведении политики на местном уровне", - подчеркивается в депутатском запросе.
Также помимо перечисленных преимуществ для гражданского общества внедрение таких механизмов несет в себе важные плюсы для государственного сектора - повышение качества госуправления на местах, сбалансированное развитие городов, улучшение качества жизни в городах и предупреждение коррупционных нарушений, отметили они.
В целом более прозрачные и понятные процедуры улучшат бизнес-климат наших городов, приблизив Казахстан к лучшим международным практикам в области проектирования", - считают депутаты.
Они считают необходимым проведение предпроектных исследований, которые должны выполняться независимыми междисциплинарными группами.
Создание независимых консультативно-совещательных органов, которые институционально должны быть встроены в процесс принятия решений с четко обозначенным правовым статусом. Как вариант, на базе маслихатов, что полностью отвечает политике президента по усилению их роли", - поясняется в депзапросе.
Также предлагается проведение архитектурных конкурсов для значимых или крупных по размеру участков.