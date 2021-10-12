Депутат заявила о вымирании системы санэпидконтроля в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Атырауской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане ночью и утром 12 октября ожидается туман, гололед.
Ночью и утром 12 октября на юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северный, с переходом на юго-западный, утром и днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
12 октября на юго-западе Атырауской области днем ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный, на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
Днем 12 октября в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.
Ночью 12 октября в восточной части Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере и в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на юго-востоке области 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром 12 октября на западе и севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер северный с переходом на юго-западный, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
Днем 12 октября, сутки 13 октября в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный, восточный 15-20 метров в секунду.
Днем 12 октября на юго-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на юго-востоке области 15-20 метров в секунду.
12 октября на юге, севере Павлодарской области ожидается гололед.
12 октября в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду.
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КАРАГАНДА. 11 ОКТЯБРЯ - В Караганде ведется расследование по факту использования служебной машины прокуратуры не по назначению, передает KAZAKHSTAN TODAY.
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появилась фотография служебного автомобиля прокуратуры. По словам автора публикации, водитель ежедневно привозит детей в спорткомплекс "Ожет" и полтора часа ожидает их у входа.
Вот так целыми днями, этот служебный автомобиль прокуратуры привозит детей прокурора в спорткомплекс "Ожет" на Гульдере. Водитель 1,5 часа ожидает важных деток. Прошу принять соответствующие меры", - пишет автор.
В пресс-службе прокуратуры Карагандинской области заявили, что по данному факту проводится проверка. Обстоятельства выясняются.
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - В Казахстане утвердили порядок проведения общественного контроля в области обращения с животными, а также утвердили должность общественного инспектора в этой сфере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Новые правила опубликованы на портале "Открытые НПА" и будут доступны для публичного обсуждения до 25 октября 2021 года.
В документе говорится, что общественные инспекторы в области обращения с животными имеют право самостоятельного доступа только на территорию приюта для животных и в его помещения. При этом запрещено препятствовать фото- и видеосъемке и применению средств звукозаписи (аудиозаписи).
В документе также изложен порядок получения удостоверения общественного инспектора.
Для этого желающий стать общественным инспектором должен подать в территориальный орган комитета лесного хозяйства и животного мира заявление о выдаче удостоверения в области обращения с животными (далее - удостоверение, заявление). В заявлении следует указать: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность, номер телефона и адрес электронной почты (при наличии).
К заявлению прилагаются копия документа, удостоверяющего личность; две цветные фотографии размером 3 x 4 сантиметра.
Заявление о выдаче удостоверения регистрируется в течение одного рабочего дня с момента поступления и оформляется не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации, а затем вручается гражданину лично.