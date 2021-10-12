Депутат заявила о вымирании системы санэпидконтроля в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Атырауской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане ночью и утром 12 октября ожидается туман, гололед.

Ночью и утром 12 октября на юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северный, с переходом на юго-западный, утром и днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду.

12 октября на юго-западе Атырауской области днем ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный, на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 12 октября в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

Ночью 12 октября в восточной части Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере и в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на юго-востоке области 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 12 октября на западе и севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер северный с переходом на юго-западный, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 12 октября, сутки 13 октября в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный, восточный 15-20 метров в секунду.

Днем 12 октября на юго-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на юго-востоке области 15-20 метров в секунду.

12 октября на юге, севере Павлодарской области ожидается гололед.

12 октября в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду.