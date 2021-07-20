Депутаты просят проверить расходование средств на программы обеспечения населения питьевой водой

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Депутат мажилиса парламента Айкын Конуров направил главе государства Касым-Жомарту Токаеву письмо, в котором изложил проблему жителей регионов Казахстана с доступом к питьевой воде и с просьбой поручить акимам областей ускорить решение данной проблемы, а также проверить эффективность расходования средств, направленных через государственные программы на обеспечение населения питьевой водой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По мнению членов НПК, необходимо вместе с независимыми экспертами и населением провести оценку состояния имеющихся водопроводов, замеры качества, частоты подачи воды, проанализировать стоимость услуг водоснабжения для жителей.

Также в письме была отмечена необходимость прокладки водовода с учетом определения качества и источника воды в селах без централизованного водоснабжения.

Наряду с этим депутаты считают важным установить конкретные сроки для решения проблем с водоснабжением в каждом регионе и назначить ответственных должностных лиц, а также ввести жесткий общественный контроль за надлежащим исполнением мер.

По словам Айкына Конурова, некоторые акимы на местах стараются умалчивать о проблемах с питьевой водой.

Людей настойчиво уговаривали "не выносить сор из избы". В других населенных пунктах людям обещали, что вообще оставят без воды, если пожалуются на нашу прямую линию. Эти люди годами сидят без воды, выцеживают ее из-под крана или вообще набирают в арыках. При этом в отчетах мы видим совершенно другие цифры", - рассказал Конуров.

По информации пресс-службы НПК официально к началу 2021 года удалось обеспечить централизованным водоснабжением до 97,5% городского (10,7 млн человек) и 90,1% сельского (7 млн человек) населения. Однако, по мнению Конурова, эти цифры вызывают большое сомнение.

Несмотря на потраченные 592 миллиарда тенге по целевым госпрограммам обеспечения сел питьевой водой, люди вынуждены пользоваться старыми гнилыми водопроводами или набирать воду из колодцев, источников, арыков. В некоторых деревнях воду покупают флягами или возят из города. Качество воды не соответствует санитарным нормам", - утверждают в партии.

В своем письме депутаты также просят президента инициировать проверку эффективности расходования выделенных по госпрограммам средств на решение проблем с водой. По мнению депутатов, оценка должна проводиться независимыми экспертами, в рамках общественного контроля, с учетом опросов населения. При этом общественный контроль должен иметь доступ к материалам по распределению затраченных средств в разрезе статей расходов, в разбивке по регионам, с детализацией до отдельных проектов и населенных пунктов, на которые распространяется действие предпринятых мер.

В некоторых селах вроде бы проложили новые водопроводы, но проблема только усугубилась, и люди уже не рады такой модернизации. Много вопросов к такому ремонту. Почему так происходит - нужно детально разбираться по каждому факту", - добавил Конуров.

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