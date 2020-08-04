Десантники принесли извинения жителям Павлодара

Павлодар. 3 августа. Kazakhstan Today - От имени участников шествия свои извинения жителям Павлодара принес председатель ОО ветеранов ВДВ и аэромобильных войск "Десантное братство по городу Павлодар и Павлодарской области", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , бывшие десантники извинились перед горожанами за доставленные неудобства, создание аварийной ситуации на дорогах и нарушение режима карантина.





Напомним, 2 августа в Павлодаре бывшие десантники прошагали по городским автодорогам, строй также сопровождали участники на личном автотранспорте.

За создание аварийной ситуации на дороге все 22 участника были установлены и привлечены к административной ответственности за создание препятствий для движения транспортных средств (штраф 10 МРП).

Также, в отношении 16 человек, собран материал за "нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов" и направлен в департамент контроля качества товаров и услуг Павлодарской области.

Кроме того, шесть водителей, сопровождавших строй, привлечены к административной ответственности за "нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами" (штраф 3 МРП).

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