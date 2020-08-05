Десять преступлений и 745 нарушений в сфере реализации лекарств и медизделий выявили в РК

Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане выявлено 869 правонарушений в сфере реализации лекарств и медизделий, в том числе 10 преступлений и 745 административных правонарушений, передает Kazakhstan Today.

Из указанного числа 742 факта выявлено органами внутренних дел, 111 - Службой экономического расследования, 14 - Антикоррупционной службой и 2 - Пограничной службой Комитета национальной безопасности", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Только с 5 июля по 3 августа текущего года выявлено 522 факта завышения цен на лекарства. Наряду с этим установлено 338 фактов их незаконной реализации и изготовления.

В пресс-службе напомнили, что по поручению главы государства правоохранительными органами проводятся масштабные мероприятия по пресечению спекуляций лекарственными средствами в период пандемии COVID-2019.

На фоне сложившейся эпидемиологической ситуации в стране, пользуясь повышенным спросом на отдельные препараты, недобросовестные участники рынка стали продавать (перепродавать) лекарства по завышенным ценам, несмотря на установленные предельные цены для их розничной реализации…К примеру, органами внутренних дел установлен факт незаконной реализации 2811 упаковок различных лекарств, 2650 систем для вливания, 400 штук масок и 15 литров антисептика из подсобного помещения аптеки в Нур-Султане, в то время как в самой аптеке они не продавались", - проинформировали в Акорде.

Кроме того, Агентством по противодействию коррупции расследуются уголовные дела по факту незаконной реализации 7,4 млн медицинских масок, а также в отношении работников органов здравоохранения Костанайской и Кызылординской областей, совершивших хищения бюджетных средств при закупе аппаратов искусственной вентиляции легких по завышенным ценам.

Службой экономических расследований возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Алматы, наладивших незаконное производство фальсифицированных лекарственных средств и изделий медицинского назначения с использованием чужого товарного знака. Изъято 60 тыс. штук контрафактных медикаментов 17 разновидностей.

Кроме того, правоохранительными органами проводятся мероприятия по недопущению укрытия и ценового сговора производителей и поставщиков лекарств, хищения их из лечебных учреждений, продажи гуманитарной помощи.

При этом подразделения собственной безопасности правоохранительных органов ориентированы на предупреждение коррупционных проявлений среди личного состава при проведении указанных мероприятий и недопущение нарушения прав добросовестных предпринимателей. Проводимая работа и расследование уголовных дел находится на особом контроле аппарата Совета безопасности РК", - подчеркнули в пресс-службе.

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