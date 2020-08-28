Дети не должны сдавать ПЦР-тесты для приема в спортивные секции - Есмагамбетова

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Сегодня на брифинге в СЦК главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова назвала незаконным и необоснованным требование некоторых спортклубов об обязательном ПЦР-тестировании детей перед началом тренировок в новом учебном году, передает Kazakhstan Today.

По словам Есмагамбетовой, ПЦР-тест является диагностическим и для него должны быть клинические либо эпидемиологические показания: симптомы либо контакт с заболевшим.

Постановлением главного государственного санитарного врача республики как для персонала, так и для посетителей не предусмотрено обязательное ПЦР-тестирование", - уточнила она, отметив, что отрицательный ПЦР-тест не гарантирует, что человек не заболеет через два или три дня.

Мы продолжаем ездить в общественном транспорте, общаться, посещать определенные места. Поэтому требование об отрицательном ПЦР-тесте для посещения каких-либо секций совершенно необоснованно. Тест на антитела тоже не предусмотрен ни одним нормативно-правовым актом при посещении какого-либо учреждения", - сказала она.

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