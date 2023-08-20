Дети Риддера обратились к Токаеву с просьбой не забирать у них школу   

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Риддер. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Учащиеся 11-й школы Риддера обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь им остаться в своей школе.





Уважаемый президент, помогите нам остаться в нашей школе!" - заявили учащиеся общеобразовательной школы № 11 города Риддера в видеообращении к президенту Казахстана.









Как сообщает YK-news.kz, новая школа на 600 мест в 6-м микрорайоне открылась в прошлом году. В ней обучаются дети на государственном и русском языках обучения. С этого года здесь будут обучаться около ста детей с особыми образовательными потребностями. Сейчас для них в школе оборудуют коррекционные классы. Уже закуплено оборудование и мебель.









Но накануне учебного года отдельные представители общественности подняли вопрос о передаче здания 11-й школы школе с казахским языком обучения "Шанырак".





Родители и дети школы № 11 недоумевают. Дело в том, что школа "Шанырак" недозагружена, дети в ней обучаются в одну смену. Здание учебного заведения хоть и старое, но не признано аварийным, деньги на его ремонт в нужном объеме выделяются регулярно, информирует издание.





Подчеркивается, что "несмотря на посещение Риддера акимом области Ермеком Кошербаевым и его заявление, что нельзя выселять учащихся из уже действующей школы, а необходимо рассмотреть возможность строительства школы для учащихся "Шанырака", вопрос о расформировании школы № 11 остается на повестке дня".