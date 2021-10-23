Дети с инвалидностью могут лишиться центра развития в Шахтинске

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После шести лет работы и уверенных успехов педагоги и их воспитанники вот-вот окажутся на улице. Владельцы центра и рады бы выкупить здание, но банк отказывает в кредите. Все из-за слишком низкого дохода организации в карантин, сообщает телеканал "Астана".
Этот центр развития в небольшом городке Шахтинске работает почти шесть лет. Дети с задержкой психо-речевого развития, аутичными расстройствами, синдромом Дауна учатся разговаривать, играть на музыкальных инструментах и общаться со сверстниками. Но сейчас работа центра под вопросом. Владелец помещения выставил его на продажу, а выкупить его руководство учреждения не в силах. Кредит не получить из-за прошлогоднего карантина.
Банки отказывают, потому что за предыдущие годы наша доходность низкая, минимальная. По той простой причине, что у нас были ограничения по посещаемости объекта, согласно санитарным требованиям врачей, и мы не могли принимать детей", - говорит руководитель центра развития Елена Ратащук.
Сейчас финансовая ситуация не лучше, рассказывает руководитель центра, по-прежнему есть ограничения. Как в такой ситуации выживать предпринимателям, не вполне ясно. Еще больше педагогам жаль детей, которые не смогут получать реальную помощь как прежде. Родители воспитанников просят власти подключиться к решению проблемы и найти новое помещение.
Этот центр - поддержка родителям, у которых дети с ограниченными возможностями. Очень много таких детей, которым тяжело находиться в общественных садиках. Там очень много воспитанников, и возможности уделять столько внимания особенным детям нет", - сообщила жительница Шахтинска Ирина Тихомирова.
Мы очень хотим, чтобы государство посодействовало. Чтобы сад получил здание", - сказал житель Шахтинска Дмитрий Юров.
В городском отделе образования рассказали, что воспитанников центра примут в государственные садики Шахтинска. Там свободно свыше 200 мест. Заявили о готовности выделить деньги по госзаказу на обучение 75 детей, но только если предприниматель докажет, что у него есть место для занятий.
Предприниматель будет получать до четырех миллионов тенге в месяц. Соответственно, государство предъявляет требования, что у человека должна быть создана материально-техническая база для открытия подобной организации образования. В регионе есть пустующие здания", - сказал руководитель отдела образования Шахтинска Николай Онсович.
Здания есть, но денег на них нет, горько вздыхают педагоги. Круг замкнулся. И похоже, что планы останутся планами.
Пытались обратиться к администрации нашего города. Мне сказали, что наш вопрос решается. Это было полгода назад. И он до сих пор решается. Мы обращались к депутатам, в палату предпринимателей", - отметила руководитель центра.
Центр продолжает искать неравнодушных предпринимателей, готовых к совместной работе. Педагоги и родители сожалеют, что их дети так рано узнают, как жестоки законы рынка.