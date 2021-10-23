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Дети с инвалидностью могут лишиться центра развития в Шахтинске

22.10.2021, 09:22 39340
Дети с инвалидностью могут лишиться центра развития в Шахтинске
Фото: кадр с видео
ШАХТИНСК. 22 ОКТЯБРЯ - Более 20 детей с инвалидностью могут потерять свой центр развития в Шахтинске, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
После шести лет работы и уверенных успехов педагоги и их воспитанники вот-вот окажутся на улице. Владельцы центра и рады бы выкупить здание, но банк отказывает в кредите. Все из-за слишком низкого дохода организации в карантин, сообщает телеканал "Астана". 
 
Этот центр развития в небольшом городке Шахтинске работает почти шесть лет. Дети с задержкой психо-речевого развития, аутичными расстройствами, синдромом Дауна учатся разговаривать, играть на музыкальных инструментах и общаться со сверстниками. Но сейчас работа центра под вопросом. Владелец помещения выставил его на продажу, а выкупить его руководство учреждения не в силах. Кредит не получить из-за прошлогоднего карантина. 
 

Банки отказывают, потому что за предыдущие годы наша доходность низкая, минимальная. По той простой причине, что у нас были ограничения по посещаемости объекта, согласно санитарным требованиям врачей, и мы не могли принимать детей", - говорит руководитель центра развития Елена Ратащук. 

 
Сейчас финансовая ситуация не лучше, рассказывает руководитель центра, по-прежнему есть ограничения. Как в такой ситуации выживать предпринимателям, не вполне ясно. Еще больше педагогам жаль детей, которые не смогут получать реальную помощь как прежде. Родители воспитанников просят власти подключиться к решению проблемы и найти новое помещение. 

 

Этот центр - поддержка родителям, у которых дети с ограниченными возможностями. Очень много таких детей, которым тяжело находиться в общественных садиках. Там очень много воспитанников, и возможности уделять столько внимания особенным детям нет", - сообщила жительница Шахтинска Ирина Тихомирова. 

 

Мы очень хотим, чтобы государство посодействовало. Чтобы сад получил здание", - сказал житель Шахтинска Дмитрий Юров. 

 
В городском отделе образования рассказали, что воспитанников центра примут в государственные садики Шахтинска. Там свободно свыше 200 мест. Заявили о готовности выделить деньги по госзаказу на обучение 75 детей, но только если предприниматель докажет, что у него есть место для занятий.
 

Предприниматель будет получать до четырех миллионов тенге в месяц. Соответственно, государство предъявляет требования, что у человека должна быть создана материально-техническая база для открытия подобной организации образования. В регионе есть пустующие здания", - сказал руководитель отдела образования Шахтинска Николай Онсович. 

 
Здания есть, но денег на них нет, горько вздыхают педагоги. Круг замкнулся. И похоже, что планы останутся планами. 
 

Пытались обратиться к администрации нашего города. Мне сказали, что наш вопрос решается. Это было полгода назад. И он до сих пор решается. Мы обращались к депутатам, в палату предпринимателей", - отметила руководитель центра. 

 
Центр продолжает искать неравнодушных предпринимателей, готовых к совместной работе. Педагоги и родители сожалеют, что их дети так рано узнают, как жестоки законы рынка.
 

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МВД предупреждает водителей об ухудшении погоды

22.10.2021, 21:21 95581
МВД предупреждает водителей об ухудшении погоды
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - В ближайшие дни на территории республики ожидается похолодание, а также усиление ветра, на дорогах возможна гололедица, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Предупреждение об ухудшении метеоусловий направлено руководителям территориальных подразделений полиции, сообщает Polisia.kz
 
Для безопасности участников дорожного движения МВД призывает заблаговременно планировать дальние поездки на автотранспорте с учетом погодных условий. Обращать внимание на сообщения службы спасения, при ухудшении погоды ограничить выезд за пределы населенных пунктов, при необходимости пользуясь альтернативным видом транспорта. 
 

С наступлением осеннее-зимнего периода вождение становится более опасным, в это время года важно быть предельно внимательным и осторожным. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями, которая поможет избежать аварии в случае неожиданного изменения ситуации на дороге", - напомнили в ведомстве. 

 
Напомним, в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
 
Погода на выходных обещает быть по-осеннему переменчивой: на большую часть территории Казахстана начнут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана, которые обусловят постепенное повышение температуры воздуха. При этом на западные регионы Казахстана будет оказывать влияние ложбина северного циклона, вызывая понижение температуры воздуха. 
 

Туман и гололед ожидаются в субботу в Казахстане

22.10.2021, 18:07 131869
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Нур-Султане 23 октября ожидается ветер юго-западный, порывы 17-22 метра в секунду, сообщает "Казгидромет".
 
На юге и востоке Алматинской области ночью и утром ожидается туман.
 
На севере Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В западной части и в горных районах области ожидается ветер юго-западный, 15-20, порывы до 23 метров в секунду.
 
В Атырауской области ночью и утром ожидается туман.
 
На территории Актюбинской области в субботу ожидается юго-западный ветер, на востоке области - порывы ветра 15-20 метров в секунду.
 
В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, на севере, востоке 23-28 метров в секунду, порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду и более. Ночью на севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. 

В Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, южный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
На территории Павлодарской области сохраняется ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, днем на западе области порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.

На севере Кызылординской области ожидается туман.
 

Аферисты пытались заработать на трагедии в Атырау

22.10.2021, 17:45 140536
АТЫРАУ. 22 ОКТЯБРЯ - В Сети сбор средств для похорон девочки, упавшей с шестого этажа в Атырау, открыли аферисты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

21 октября в управление полиции города Атырау обратилась 43-летняя гражданка с заявлением о распространении в социальных сетях недостоверной информации о том, что неизвестный собирал средства на похороны дочери, которая погибла в результате падения из окна", - сообщает Polisia.kz.

 
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество) Уголовного кодекса РК. Ведется розыск подозреваемого.
 
 

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