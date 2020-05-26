Детские сады в Уральске вновь закрыли из-за роста заболевания COVID-19

В Уральске детские сады заработали с 20 мая, однако уже с 25 мая они снова закрываются, сообщает портал "Мой город".
В связи с ростом заболевших КВИ департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг продлил карантин в ЗКО до 15 июня. В числе заболевших есть и дети.
Учитывая сложность ситуации, для безопасности детей, 24 мая на заседании оперативного штаба при акимате города было принято решение о приостановлении деятельности дошкольных организаций до окончания карантина", - сообщили в оперативном штабе.
Стоит отметить, что в ЗКО карантин продлен до 15 июня.
Напомним, смягчение ограничительных мер при карантине будет проходить поэтапно с учетом уровня прироста заболеваемости COVID-19.
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