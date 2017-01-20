Астана. 20 января. Kazakhstan Today - Министр юстиции РК Марат Бекетаев предлагает передать в управление Министерства образования и науки РК единственную в Казахстане детскую колонию.

Министр отметил, что считает неправильным то, что с детьми работают те, кто работал со взрослыми осужденными, передает Kazakhstan Today.

"Наверное, пришло время еще раз подумать о том, чтобы единственную детскую колонию из МВД передать Министерству образования", - отметил он.

В свою очередь, председатель Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК Забира Оразалиева отметила, что в ведомстве считают это решение неправильным, поскольку для этих детей необходим особый режим, который МОН не сможет обеспечить.

"В эту школу попадают дети, которых невозможно поместить в школу для детей с девиантным поведением, так как они совершили особо тяжкие преступления", - сказала она.

Она отметила, что число воспитанников детской колонии каждый год уменьшается. В 2015 году там находилось 197 детей, а в 2016 году их стало 22.

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