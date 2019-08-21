Караганда. 20 августа. Kazakhstan Today - Детям из Арыси показали достопримечательности Балхаша, передает Kazakhstan Today.

Для детей из Арыси, которые сейчас отдыхают в оздоровительном лагере "Факел" в Карагандинской области, организовали экскурсию в город Балхаш. Им рассказали об истории города металлургов и показали местные достопримечательности, памятники культуры и архитектуры, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Как отмечают инициаторы поездки, знакомство с историей и культурой родной страны является частью программы "Рухани жангыру".

Маленькие отдыхающие, которые впервые приехали в Балхаш, получили возможность узнать историю становления города. Мы надеемся, что у них останутся хорошие впечатления", - рассказала директор Опорной школы (ресурсного центра) на базе ГУ "Комплекс школа-детский сад" поселка Шашубай Айман Тукбаева.

Экскурсия началась с посещения Балхашского городского историко-краеведческого музея. Дети увидели одно из самых ранних зданий города - Дворец культуры металлургов имени М. Хамзина, построенный в 1952 году по проекту ленинградского архитектора Л. Мелеша.

Юным участникам экскурсии рассказали о Магауие Хамзине - выдающемся домбристе ХХ века, народном артисте Казахской ССР, почётном жителе Балхаша, увековеченном в скульптуре-памятнике - культурном символе города.

Памятники, посвящённые героям Великой Отечественной войны, также вошли в экскурсионный тур. И, конечно, маленьким гостям устроили прогулку по озеру Балхаш с купанием в солёно-пресной воде.

На память о поездке у маленьких гостей останется масса фотографий.

Как уже сообщалось, Карагандинская область пригласила на отдых детей из города Арыси Туркестанской области, который сейчас восстанавливают после взрыва на складе боеприпасов. По инициативе главы региона Ерлана Кошанова, 200 юных жителей Арыси принял загородный оздоровительный лагерь "Факел", расположенный в урочище Бектау-ата - сакральном месте Сарыарки.

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